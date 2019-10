Das Design des bekannten Rubik’s Cube darf nicht als Marke eingetragen werden. Das Gericht der Europäischen Union hat am Donnerstag die Entscheidung des Europäischen Markenamts Euipo bestätigt, das die Unionsmarke für nichtig erklärt hatte. Die Richter begründeten dies damit, dass die Drehbarkeit der einzelnen Würfelteile ein wesentliches Merkmal des Zauberwürfels sei. Eine solche technische Lösung kann nicht als Marke geschützt werden.

Der berühmte Rubik’s Cube schaffte es seit seiner Erfindung im Jahr 1974 wie kein anderes Spielzeug zuvor, die Geduld der Menschen auf der ganzen Welt auf die Probe zu stellen. Auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs zerbrachen sich Unzählige den Kopf an dem mathematischen Rätsel, dessen Ziel es ist, alle Seiten des Würfels so zu hinzudrehen, dass sie eine einfarbige Fläche den Kopf zerbrochen. Mehr als 500 Millionen der Rubik’s Cubes hat Hersteller Rubik’s Brand seitdem verkauft. Ein lukrativer Geschäftszweig, den das britische Unternehmen gegen Nachahmer verteidigte, indem es den Würfel in der EU markenrechtlich schützen ließ und sich so das Monopol sicherte.

Vorausgegangen ist ein jahrelanges juristisches Geduldspiel

In Geduld üben musste sich auch der Spielwarenhersteller Simba Toys, der seit mehr als einem Jahrzehnt rechtlich gegen die Eintragung des Rubik’s Cube als Marke vorgeht. 2006 hatte das deutsche Unternehmen Simba Toys die Markenlöschung des Rubik’s Cube beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) beantragt. Als das EUIPO den Antrag abgelehnte, landete der Fall 2014 vor dem Gericht der Europäischen Union (EuG). Die Klage des Fürther Unternehmens scheiterte.

Die Begründung der Richter: Der Markenschutz gelte für die Würfelform und die Gitterstruktur, nicht für den inneren Mechanismus des Rubik’s Cube. Der Fürther Spielwarenhersteller legte Rechtsmittel ein und so verhandelten 2016 die Richter des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) erneut über markenrechtlichen Schutzanspruch des Zauberwürfels. Dieses Mal fiel das Urteil zugunsten des Klägers aus. Der Gerichtshof annullierte die Entscheidungen des EUIPO und des EuG. Auf richterliche Anweisung hin musste das EUIPO den von Simba Towns gestellten Nichtigkeitsantrag erneut prüfen. Genau das tat das EUIPO im Jahr 2017, doch anderes als zuvor gab es dem Antrag dieses Mal statt. Kein Markenschutz für den Rubik’s Cube. Dagegen hatte Rubik’s Brand nun vor dem Europäischen Gericht (EuG) geklagt.

Ob mit dem Urteil der Richter der Streit endgültig beendet ist, bleibt abzuwarten, denn gegen dieses Urteil können erneut Rechtsmittel beim EuGH eingelegt werden, die aber vorher zugelassen werden müssen. Auf Anfrage teilte der britische Hersteller mit, weitere Rechtsschritte prüfen zu wollen.