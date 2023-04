Europas Problem mit dem Plastikmüll Ein Kreislauf voller Löcher

Kleine Plastikfetzen kleben an seinen Schuhen, während Kenneth Bruvik an der norwegischen Westküste durch den Sand stapft. An einem kalten Aprilmorgen erinnert er sich, wie er das erste Mal an den kleinen Strand außerhalb Bergens kam, um Kunststoff zu sammeln. „Ich habe geweint“, sagt er und erinnert sich, wie er die Flaschen und Tragetaschen sah, die sich über den Strand gelegt und zwischen Felsspalten gesammelt hatten. Wo das Wasser sie zerreibt, bis nur noch Fetzen bleiben.