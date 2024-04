Aus Versehen hinterzogen? 13 Fallen, die Sie zum Steuersünder machen können

Alfons Schuhbeck, Uli Hoeneß, Boris Becker – die Steuersünden der Promis sind weithin bekannt. Aber auch Tausende „normale“ Deutsche begehen Steuerstraftaten und Ordnungswidrigkeiten.

Laut einer Statistik des Bundesfinanzministeriums (BMF) wurden in deutschen Finanzämtern im Jahr 2022 rund 45.500 Strafverfahren wegen Steuerstraftaten bearbeitet.

Zudem wurden rund 4200 Bußgeldverfahren mit einer Gesamthöhe von circa elf Millionen Euro abgeschlossen. Steuerfahnder haben weitere 30.000 Fälle bearbeitet. Dabei wurden Mehrsteuern in Höhe von rund 2,4 Milliarden Euro festgestellt und Freiheitsstrafen von insgesamt 1180 Jahren verhängt.

45.000 Strafverfahren wegen Steuerstraftaten haben die deutschen Finanzämter im Jahr 2022 bearbeitet

Um Steuersünder zu werden, bedarf es deutlich weniger krimineller Energie, als man gemeinhin erwarten würde. Denn längst nicht alle Steuersünder handeln vorsätzlich. Zwei Expertinnen und ein Experte nennen typische Fallstricke, die jeder kennen sollte, um sich nicht selbst strafbar zu machen.

Einige davon sind speziell für Anleger relevant, denn trotz 25 Prozent Abgeltungsteuer müssen sie sich oft selbst um die korrekte Besteuerung ihrer Erträge kümmern.

Falle 1: Keine Steuererklärung abgegeben

Es ist einer der schnellsten Wege zur Steuerhinterziehung: keine Steuererklärung abzugeben, obwohl man es müsste. Schon kleine Veränderungen, etwa der Bezug von Renteneinkünften, Einnahmen aus einer Nebentätigkeit oder einer Vermietung in Höhe mehr als 410 Euro pro Jahr und Lohnersatzleistungen wie Eltern- oder Kurzarbeitergeld, können zur Steuererklärung verpflichten.

Auch Eheleute, die von der Steuerklassenkombination IV/IV abweichen und ihre Steuerlast damit individuell verteilen, werden abgabepflichtig.

Martin Wulf, Steueranwalt und Partner der Kanzlei Streck Mack Schwedhelm, beobachtet aber auch, dass Steuererklärungen schlicht aus Nachlässigkeit nicht angefertigt würden. „Häufig wird auf eine hohe Arbeitsbelastung verwiesen, doch dieses Argument akzeptiert das Finanzamt nur kurzzeitig“, so Wulf.

Werden Mahnungen ignoriert, schätzt das Finanzamt die Steuerlast und es kann zu einer Strafanzeige kommen, was zu Problemen führt. Martin Wulf, Steueranwalt

„Werden Mahnungen ignoriert, schätzt das Finanzamt die Steuerlast und es kann zu einer Strafanzeige kommen, was zu Problemen führt – vor allem natürlich, wenn sich die Schätzung als zu niedrig erweist.“

Falle 2: Vergessene Konten

Mitunter verlieren Anleger die Übersicht über ihre Konten. Anwalt Wulf erinnert sich an eine ältere Mandantin, die ein Sparbuch schlicht vergessen habe. Darauf seien jährlich rund 30 Euro gutgeschrieben worden und es bestand ein Freistellungsauftrag.

Da sie noch weitere Kapitalanlagen besaß, wurden insgesamt zu hohe Erträge freigestellt, berichtet er. Für das Finanzamt war das ein Fall von Steuerhinterziehung. Gegen Zahlung eines Bußgelds sei das Verfahren jedoch eingestellt worden.

Falle 3: Dividendenausschüttung in Aktien

Doch mitunter müssen Anleger selbst Erträge an das Finanzamt melden. Ellen Ashauer-Moll, Steuerberaterin und Partnerin in der Kanzlei Rödl & Partner, nennt einen typischen Fall: „Wenn Dividenden unbar in Aktien gezahlt werden, muss die Bank die Steuern vom Verrechnungskonto einziehen. Ist dieses Konto nicht gedeckt, müssen Anleger die Dividendenerträge selbst nacherklären.“

Das Problem: „Die Bank meldet die eingebuchten Aktien an das Finanzamt, doch in der Steuerbescheinigung taucht der Vorgang nicht auf“, so Ashauer-Moll. Meist senden Banken ihren Kunden dazu eine separate Information. Anleger sollten Schreiben ihres Finanzinstituts daher immer genau lesen und darauf reagieren.

Falle 4: Ausländische thesaurierende Fonds

Wer bis einschließlich 2017 Erträge mit ausländischen thesaurierenden Investmentfonds – also solchen, die Erträge gleich wiederanlegen – erzielt hat, musste diese jedes Jahr in der Steuererklärung angeben. Seit der Investmentsteuerreform und der Einführung der Vorabpauschale ist diese Pflicht entfallen.

„Kniffelig wird es aber beim Verkauf solcher Fondsanteile“, sagt Ashauer-Moll. „Auf den aufgehäuften Thesaurierungsertrag behalten Banken sozusagen sicherungshalber Steuern ein.“ Wer die Thesaurierung stets angegeben hat, kann die Steuerzahlung über die Steuererklärung mindern.

„Kritisch wird es, wenn die Thesaurierungen nicht angegeben wurden, dann ist zu prüfen, ob eine Korrektur der Vorjahre bis einschließlich 2017 notwendig ist“, so die Steuerberaterin.

Falle 5: Währungsgewinne auf Fremdwährungskonten

Der Steuerexperte warnt: Wenn man Geld auf ein Fremdwährungskonto einzahlt, wertet der Fiskus das als Anschaffung eines Wirtschaftsguts. © freepik

Ausländische Finanzinstitute bieten oftmals bessere Konditionen auf Spareinlagen als deutsche. Was die meisten Anleger wohl wissen: Ausländische Banken führen keine Abgeltungsteuer an den deutschen Fiskus ab, deshalb müssen die Erträge in der Steuererklärung benannt werden.

Wenn man Geld auf ein Fremdwährungskonto einzahlt, wertet der Fiskus das als Anschaffung eines Wirtschaftsguts, zum Beispiel Dollar. Ellen Ashauer-Moll, Steuerberaterin

Was viele nicht wissen: „Wenn man Geld auf ein Fremdwährungskonto einzahlt, wertet der Fiskus das als Anschaffung eines Wirtschaftsguts, zum Beispiel Dollar. Wird eine Anlage später bei einem höheren Dollar-Kurs verkauft, kann dies als sogenannter Veräußerungsgewinn betrachtet werden“, sagt Ashauer-Moll. Solche Währungsgewinne sind in der Steuererklärung als sonstige Einkünfte anzugeben.

Falle 6: Verkauf von übertragenen Aktien

Wird ein Wertpapierdepot aus dem Ausland zu einer deutschen Bank übertragen, werden dabei häufig die steuerrelevanten Anschaffungsdaten der Wertpapiere nicht übermittelt. „Verkaufen Anleger ein Wertpapier, muss die Bank eine Ersatzbemessungsgrundlage anwenden: 30 Prozent vom Veräußerungserlös gelten dann als Gewinn“, sagt Ashauer-Moll.

Anleger müssten prüfen, ob die Berechnung dem tatsächlichen Gewinn entspricht. Lag der Gewinn höher und die Anleger melden dies nicht, droht der Vorwurf der Steuerhinterziehung.

„Deswegen empfehle ich dringend, alle Unterlagen mindestens bis zum Verkauf eines Wertpapiers aufzubewahren“, so die Steuerberaterin. Besonders hilfreich sei das private Archiv auch bei Schenkungen und Erbschaften.

Falle 7: Scheingewinne aus Schneeballsystemen

Immer wieder gelingt es Betrügern, ein Schneeballsystem aufzubauen. Sie werben mit hohen Renditeversprechen Kapital ein, ohne es tatsächlich wertsteigernd anzulegen. Ein Teil der Anleger erhält zumindest eine Zeit lang Ausschüttungen, die aus den Einzahlungen finanziert werden. Auf diese Ausschüttungen werden Steuern fällig.

Die Anleger sind dann doppelt geschädigt: Sie müssen Steuern auf ihre Scheinrenditen nachzahlen und sehen ihr eingezahltes Kapital womöglich nie wieder. Alexandra Kindshofer, Fachanwältin für Steuerrecht

„Die betrügerischen Unternehmen behaupten häufig, dass die Steuern bereits abgeführt worden seien, die Anleger sich um nichts kümmern müssten oder in Deutschland keine Steuerpflicht bestünde“, berichtet Alexandra Kindshofer, Fachanwältin für Steuerrecht aus München.

Wird das System enttarnt, würden die Ausschüttungen auch dem Finanzamt bekannt. „Die Anleger sind dann doppelt geschädigt: Sie müssen Steuern auf ihre Scheinrenditen nachzahlen und sehen ihr eingezahltes Kapital womöglich nie wieder“, so die Anwältin.

Zudem würden auch dann Steuern fällig, wenn Scheingewinne den Anlegern gutgeschrieben, aber nicht ausgeschüttet, sondern vermeintlich wiederangelegt wurden. Auch Strafverfahren seien in diesen Fällen keine Seltenheit, sagt Kindshofer.

Falle 8: Günstigerprüfung: Steuerpflichtiger hat ein Wahlrecht

Für manche Anleger kann es sinnvoll sein, Kapitalerträge mit ihrem persönlichen Steuersatz versteuern zu lassen – und nicht mit 25 Prozent Abgeltungsteuer. Dafür müssen sie über die Steuererklärung eine Günstigerprüfung beantragen und sämtliche Kapitalerträge angeben: inländische, ausländische, versteuerte und unversteuerte.

Bei der Günstigerprüfung untersucht das Finanzamt, welcher Steuerfall für den Steuerpflichtigen am günstigsten ausfällt. „Dabei sollten Anleger sehr gründlich sein, denn das Finanzamt erhält mit dem Antrag auf Günstigerprüfung das Recht, einen Kontenabruf zu machen“, sagt Steuerberaterin Ashauer-Moll.

Banken müssen dann die Stammdaten zu den bei ihnen geführten Konten, Depots und Schließfächern bereitstellen. „Wenn dabei Depots auftauchen, die der Anleger vorher nicht genannt hat, wird das Finanzamt mit Sicherheit nachhaken“, so Ashauer-Moll.

Falle 9: Private Darlehensverträge

Wer Angehörigen oder Freunden privat Geld leiht und dafür Zinsen erhält, muss diese Zinsen versteuern. „Häufig handelt es sich dabei nur um kleinere Beträge, doch sie müssen in der Steuererklärung als Kapitaleinkünfte angegeben werden, da man sonst Steuerhinterziehung begeht“, sagt Steueranwältin Kindshofer. Auf diese Zinsen wird Abgeltungsteuer fällig.

Falle 10: Grenzüberschreitende Vermietung

Für vermietete Immobilien im Ausland gilt grundsätzlich: Hat Deutschland mit dem Land ein Doppelbesteuerungsabkommen, werden die Mieteinnahmen am Standort der Immobilie versteuert und in Deutschland regelmäßig von der Besteuerung freigestellt. Allerdings können, laut Anwalt Wulf, auch solche Mieteinnahmen das relevante Einkommen und damit den persönlichen Steuersatz erhöhen. Fachleute sprechen hier vom Progressionsvorbehalt.

Wer in Spanien eine Immobilie vermietet, muss die Einnahmen auch in der deutschen Steuererklärung angeben. Martin Wulf, Steueranwalt

Für Mieten aus EU-Staaten und den Staaten des europäischen Währungsraums (EWR) gelte der Progressionsvorbehalt zwar nicht. Trotzdem kann es zu Problemen kommen, etwa in Spanien. „Wer in Spanien eine Immobilie vermietet, muss die Einnahmen auch in der deutschen Steuererklärung angeben, da das Abkommen hier nur eine Anrechnung der spanischen Steuer vorsieht“, erläutert der Steueranwalt.

Ohne Doppelbesteuerungsabkommen müssen Vermieter mit Wohnsitz in Deutschland ihre Einnahmen in der Regel auch hier versteuern. „Bei der Frage der Steuerpflicht kommt es letztlich nicht auf die Anzahl der Tage an, die man in Deutschland verbringt, sondern vor allem darauf, ob man hier einen Wohnsitz hat, an dem man sich aufhalten könnte“, sagt Wulf.

Falle 11: Erbschaft und Schenkung

Wer erbt oder eine Schenkung erhält, muss dies laut Paragraf 30 Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz innerhalb von drei Monaten dem Finanzamt anzeigen. „Gemeint ist eine schriftliche Information, damit das Finanzamt prüfen kann, ob eine Erbschaftsteuererklärung erforderlich ist“, erläutert Wulf.

Allerdings gebe es dazu keine Sanktionen. „Wenn die erhaltene Zuwendung innerhalb des gesetzlichen Freibetrags liegt, müssen Erben oder Beschenkte also keine Strafe wegen einer nicht erfolgten Anzeige fürchten“, sagt er. „Brenzlig wird es aber, wenn man die Freibeträge überschreitet, dann droht bei Nichtabgabe ein Steuerstrafverfahren“, so der Steuerexperte. Insbesondere bei Immobilien sei die Wertbestimmung nicht trivial.

Vorsicht bei Bargeld-Schenkungen. Das Finanzamt interessiert sich für solche Zuwendungen. © freepik

Außerdem gebe es Missverständnisse bezüglich der Freibeträge. So dürfen beispielsweise Kinder alle zehn Jahre bis zu 400.000 Euro steuerfrei von ihren Eltern erhalten. Eltern dagegen können nur 100.000 Euro steuerfrei erben und nur 20.000 Euro steuerfrei als Geschenk erhalten.

Wichtig auch: Bei Depotüberträgen von Wertpapieren auf andere Gläubiger – auch zwischen Ehegatten – müssen inländische Banken zahlreiche Daten an die Finanzbehörden melden. „So erfährt das Finanzamt von Schenkungen. Werden Freibeträge überschritten, sollten Anleger sich dazu frühzeitig erklären“, empfiehlt Ashauer-Moll.

Falle 12: Secondhand-Verkäufe und Vermietung

Wer regelmäßig auf Plattformen wie Ebay, Kleinanzeigen oder Vinted Gewinne erzielt, muss diese versteuern. Dabei gilt es, absolut ehrlich zu sein. Denn seit Anfang dieses Jahres sind Betreiber von Online-Verkaufsplattformen verpflichtet, den Steuerbehörden Verkaufsdaten ihrer Nutzer zu melden.

„Wenn Privatleute gebrauchte Artikel des täglichen Lebens verkaufen, wird in der Regel keine Einkommensteuer fällig“, sagt Wulf. „Vorsicht ist jedoch zum Beispiel beim Verkauf von Sammlerstücken geboten, wenn ein Gewinn erzielt wird.“ Dieser bleibt steuerfrei, wenn der Gegenstand erst mindestens ein Jahr nach der Anschaffung verkauft wird (Spekulationsfrist).

Ebay-Verkäufer, Airbnb-Vermieter & CoAuch bei privaten Deals droht die Steuerfalle. © Gestaltung: Tagesspiegel/Illustrationen & Fotos: freepik

Allerdings kann das Finanzamt bei Personen, die jährlich mehrere Hundert Waren verkaufen, eine gewerbliche Tätigkeit unterstellen. „Dann müssen sie unabhängig vom Gewinn Umsatzsteuer zahlen“, erläutert Steueranwalt Wulf. Gegebenenfalls könne dann das Kleinunternehmerprivileg genutzt werden, bei dem Umsätze von weniger als 22.000 Euro steuerfrei bleiben.

Auch Vermietungsplattformen wie Airbnb melden Transaktionen an die Steuerbehörden. Wer seine Immobilie regelmäßig kurzfristig vermietet, kann damit sehr schnell steuerpflichtig werden. Lediglich ein Gewinn von 520 Euro pro Jahr bleibt steuerfrei. Wer mehr erwirtschaftet, muss auf den gesamten Betrag Steuern zahlen.

Falle 13: Zollstraftaten von Unternehmen und Privatpersonen

Wenn Firmen Waren im Ausland kaufen, fallen häufig Zölle an. „Werden die Waren nicht entsprechend deklariert, handelt es sich um Steuerhinterziehung“, sagt Steueranwältin Kindshofer. Da Unternehmen nicht strafbar sind, greift die Steuerstrafbehörde auf das sogenannte Organ des Unternehmens zurück, bei einer GmbH auf den Geschäftsführer.

Auch im Privaten gilt: Wer während der USA-Reise ein Smartphone kauft oder in der Schweiz eine teure Uhr ersteht, muss darauf die deutsche Umsatzsteuer zahlen, so Kindshofer. Zollstraftaten würden meist sogar höher sanktioniert als Einkommensteuerstraftaten.

(Dieser Artikel erschien zunächst im Handelsblatt).