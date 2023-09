Tagesspiegel Plus Familienunternehmen in der Krise : Spielzeughersteller Haba meldet Insolvenz an

Fehlentscheidungen und eine misslungene IT-Umstellung haben das Familienunternehmen in die Krise geführt. Die Marke Jako-o wird eingestellt. Nun will sich Haba in Eigenverwaltung sanieren.