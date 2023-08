Aus Kupfer Geld machen Warum das Metall für Anleger interessanter wird

Das enttäuschende wirtschaftliche Umfeld in China, Rezessionsängste in den USA und Europa – all das hat dem Kupferpreis zugesetzt. In den letzten sechs Monaten ist er um mehr als sieben Prozent gesunken. Denn das Metall gilt als Konjunkturindikator, da es aufgrund seiner Leitfähigkeit in vielen Industrien verwendet wird.