Cum-cum Der Staat belässt illegale Profite bei Banken

Der Ministerpräsident Baden-Württembergs Winfried Kretschmann (Grüne) wetterte gegen das Entlastungspaket der Bundesregierung in der Gaskrise. Die Kosten, die auf sein Land zukommen würden, seien „nicht stemmbar“. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ging sogar weiter: „Noch nie wurden die Länder von einer Bundesregierung so schlecht behandelt wie heute.“ Seit Jahren tobt ein Streit zwischen Bund und Ländern. Letztere behaupten, der Bund übertrage immer mehr Aufgaben auf die Länder, jedoch ohne sie dazu finanziell zu befähigen. Doch die Bundesländer wären glaubwürdiger, würden sie nicht zugleich auf Einnahmen in Milliardenhöhe verzichten.

Wir beziehen uns auf die Cum-cum-Geschäfte, den großen Bruder von Cum-ex – mit einem geschätzten Schadensvolumen von 28,5 Milliarden Euro in den Jahren 2000 bis 2020. Von diesem Thema haben noch wenige gehört – und dies hat auch mit der Untätigkeit der Bundesländer zu tun.

Doch von vorne: Für Cum-cum-Geschäfte musste zwar nicht die gleiche kriminelle Energie wie für Cum-ex-Geschäfte aufgebracht werden, dennoch sind sie bereits vor Jahren höchstrichterlich für illegal erklärt worden. Bei den Geschäften verleiht ein ausländisches Finanzinstitut kurz vor dem Dividendenstichtag Aktien an ein deutsches Finanzinstitut. Denn das deutsche Institut hat unter bestimmten Voraussetzungen Anrecht darauf, sich die auf die Dividenden anfallende Kapitalertragsteuer zurückerstatten zu lassen – immerhin 25 Prozent der Dividenden. Nach dem Dividendenstichtag fließen die Aktien sowie ein abgesprochener Teil der zurückerhaltenen Kapitalertragsteuer wieder zurück an das ausländische Finanzinstitut.

Das klingt vielleicht erst mal nur nach einem Steuertrick, ist aber illegal. Denn bei den Aktiengeschäften, bei denen alles vorab bis ins Detail abgesprochen wurde und die in kurzem Abstand zueinander geschehen, werden die Aktien in Wirklichkeit gar nicht bewegt, weil – so die Einschätzung der Gerichte – das wirtschaftliche Eigentum beim Verkäufer bleibt. Die deutschen kurzfristigen „Halter“ der Aktien übernehmen keinerlei Risiko, nehmen nicht an Hauptversammlungen teil und haben auch sonst keinerlei eigentümerrechtlichen Pflichten. Es geht alleine um den Steuervorteil. Das ist ein wenig so, wie wenn man die Freimengengrenzen für das Mitbringen von Zigaretten oder Ähnlichem aus dem Ausland ausnutzt, aber gar nicht im Ausland war.

Vor inzwischen sechs Jahren wurde gesetzlich gegen solche Cum-cum-Geschäfte vorgegangen, indem sie technisch weitgehend unmöglich gemacht wurden. Illegal waren sie dabei schon immer. Doch noch immer lässt der Großteil der Rückforderungen auf sich warten. Verantwortlich dafür war zunächst das Bundesfinanzministerium. Es schickte 2016 und 2017 Weisungen an die Landesfinanzministerien, die ein Zurückholen der Cum-cum-Erträge praktisch unmöglich machten.

Bereits damals gab es Kritik an diesem Vorgehen. Der damalige NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) warf dem Bundesfinanzministerium unter Wolfgang Schäuble (CDU) „Kumpanei mit den Banken“ vor. Verdächtig war auch, dass Hessen die Weisung schlagartig umsetzte, in einer „Nacht-und-Nebel-Aktion“. Da Hessen mit Frankfurt den Bankenstandort Deutschlands beherbergt, waren die Konsequenzen schwerwiegend. Über Nacht wies das hessische Landesfinanzministerium seine Finanzämter an, quasi keine weiteren Prüfungen von Cum-um-Geschäften durchzuführen. Klarer Auftrag: Holt die illegalen Gewinne der Banken nicht zurück!

Die milliardenschweren Fehler des Bundesfinanzministeriums 2016 und 2017 wurden im Sommer 2021 – von der Öffentlichkeit praktisch unbemerkt – durch neue Weisungen überschrieben. Seitdem liegt der Ball wieder bei den Ländern – leider viele Jahre zu spät. Sie haben nun grünes Licht, die Cum-cum-Fälle durch ihre Finanzämter prüfen zu lassen und, wo möglich, Gelder zurückzufordern.

Hessen hat inzwischen über eine Milliarde Euro an Cum-cum-Geldern zurückgeholt, Rheinland-Pfalz immerhin über 36 Millionen Euro. Das ist aber nur ein Tropfen auf einen sehr heißen Stein. Denn noch immer wird eine zweistellige Milliardenschadenssumme aus Cum-cum-Geschäften nicht einmal geprüft – ein Skandal, so viele Jahre nach den Taten und der klaren juristischen Verurteilung dieser. Der Anspruch muss sein: Jeder Cent wird zurückgeholt. Alles andere kommt einer Subvention kriminell agierender Banken gleich.

Finanzwende hat deswegen Anfang Oktober eine Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht. Diese milliardenschwere Subvention durch den Staat verzerrt den fairen Wettbewerb und bevorzugt Banken, die illegale Geschäfte tätigen.

Eigentlich sind die Finanzämter vor allem steuerrechtlich in einer hervorragenden Position, bereits zu Unrecht erstattete Steuern zurückzufordern. Denn die Beweislast für eine Steuererstattung, wie sie bei kriminellen Cum-ex- und Cum-cum-Geschäften beantragt wird, liegt beim Antragsteller. Doch wenn die Fälle steuerrechtlich verjährt sind, muss die Rückholung der Gelder mühselig über das Strafrecht nachgeholt werden. Das bindet viele Ressourcen.

Ein Grund für das behäbige Handeln der Länder könnte sein: Über das Strafrecht eingezogene Tatbeute unterliegt anders als steuerrechtlich eingezogene Gelder nicht dem Länderfinanzausgleich. So fragt sich vielleicht mancher Landesminister: Warum an dieser Stelle personelle Ressourcen in den Finanzämtern aufstocken, um dann den Steuerertrag teilen zu müssen?

Die Cum-cum-Fälle, die steuerrechtlich noch nicht verjährt sind, also weniger als zehn Jahre zurückliegen, sollten aber jetzt im Eiltempo bearbeitet werden. Dazu müssen die Bundesländer die personellen Voraussetzungen in ihren Finanzverwaltungen schaffen. Die Länder sollten endlich das einfordern, was den Steuerzahlern – und im erheblichen Umfang den Länderhaushalten – rechtlich zusteht: die über 28 Milliarden Euro an illegal erlangten Cum-cum-Geldern der Banken. Ergänzend muss der Länderfinanzausgleich so ausgestaltet werden, dass Bundesländer mehr finanzielle Anreize haben, um Finanzkriminalität frühzeitig zu bekämpfen.

