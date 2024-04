Entspannter aufs Konto blicken „Wenn einem nur Geld Sicherheit gibt, hat man nie genug davon“

Was fühlen Sie als erstes, wenn Sie sich in Ihr Online-Banking einloggen? Neugier und Freude, gar Hoffnung? Oder ist da eher ein Ziehen im Magen? Halten Sie den Atem an aus Angst vor der roten Zahl in der Kontoübersicht?

Geld macht etwas mit uns. Wie wir darüber denken und damit umgehen, ist nicht nur von unserer Gehaltsabrechnung oder unserem Steuerbescheid abhängig. Es sind die Glaubenssätze, die wir verinnerlicht haben. Dinge wie „Geld beruhigt die Nerven”, „Geld ist schmutzig” oder „Geld allein macht nicht glücklich” haben uns vielleicht schon unsere Eltern gesagt. Wie Geld und Psyche zusammenhängen, fand die Wienerin Silvia Breier so faszinierend, dass sie ihren Job als Investmentbankerin aufgab und sich als psychosoziale Beraterin ganz dem Thema widmete.