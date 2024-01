Entwicklung der Inflation Was wird im neuen Jahr wieder billiger?

Zunächst die schlechte Nachricht: Das neue Jahr beginnt mit deutlich höheren Energiepreisen: Ab Januar steigt der Preis pro emittierter Tonne Kohlendioxid von Kraft- und Brennstoffen, der CO₂-Preis, von 30 auf 45 Euro.

Verbraucherinnen und Verbraucher werden das zunächst an den Zapfsäulen sehen: Der Branchenverband En2x rechnet damit, dass Benzin um 4,3 Cent teurer wird und Diesel um 4,8 Cent je Liter. Auch mit höheren Heiz- und Stromkosten ist zu rechnen.

Aber 2024 könnte es auch positive Veränderungen geben. Preise, die im vergangenen Jahr außerordentlich stark gestiegen sind, könnte wieder fallen. Drei Experten sagen, in welchen Bereichen es günstiger wird. Alle Folgen unserer Serie „3 auf 1“ finden Sie hier.

Die Inflation dürfte wegen der schwachen Konjunktur weiter sinken

Oliver Holtemöller ist stellvertretender Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle und Professor für Makroökonomik an der Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg. Er sagt: Allenfalls im Baugewerbe könnte es zu Preissenkungen kommen.

Im Lauf des Jahres 2023 hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise deutlich verlangsamt, vor allem, weil die Energiepreise deutlich niedriger sind als vor einem Jahr. Insgesamt ist die Inflationsrate von knapp neun Prozent im Herbst 2022 auf 3,2 Prozent im Oktober 2023 zurückgegangen.

In den kommenden Monaten wird die Inflationsrate weiter, aber langsamer sinken, auch weil einige politische Entscheidungen preissteigernd wirken: Die Senkung der Umsatzsteuer auf Erdgas und in der Gastronomie endet zum Jahreswechsel, der CO₂-Preis steigt und dann kommen noch die angekündigte Plastikabgabe und die höhere Steuer auf Flugtickets dazu.

Allenfalls im Baugewerbe, wo die Preise in den vergangenen Jahren außerordentlich stark und wohl auch stärker als die Kosten gestiegen sind, könnte es zu Preisrückgängen kommen. Insgesamt dürfte die Inflation auch wegen der schwachen Konjunktur weiter sinken und im Jahresdurchschnitt 2024 in der Größenordnung von drei Prozent liegen.

Anbieter werden dem Trend zu fleischlosen Ersatzprodukten folgen

Britta Schautz ist Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Berlin. Sie glaubt, dass vor allem vegetarische und vegane Produkte erschwinglicher werden.

Der Dezember ist der Monat der guten Vorsätze. Viele Menschen wollen sich im kommenden Jahr gesünder ernähren und weniger Fleisch essen. Für sie gibt es gute Nachrichten: Das könnte im nächsten Jahr günstiger werden. Einen veganen oder vegetarischen Speiseplan ergänzen oft Alternativprodukte wie zum Beispiel vegetarische Buletten.

In den letzten Jahren waren diese durch hohe initiale Entwicklungskosten und den stetigen Trend teurer als die Originale aus Fleisch. Doch vor kurzem hat ein großer Discounter die Preise aller Ersatzprodukte der Eigenmarke an den der Fleischprodukte angeglichen. Andere Anbieter werden wahrscheinlich diesem Trend folgen und die Preise so insgesamt senken.

Für eine gesunde Ernährung sind Ersatzprodukte zwar nicht notwendig, sie können aber den Umstieg erleichtern. Ob sie wirklich gesünder sind als die herkömmlichen Buletten, zeigt ein Blick auf Nutri-Score oder Nährwerttabelle. Generell haben sie aber eine bessere Klimabilanz, was neben dem niedrigeren Preis ein gutes Argument ist, den pflanzlichen Alternativen im nächsten Jahr eine Chance zu geben.

Die gesunkenen Kosten sollten sukzessive an Verbraucher weitergegeben werden

Carsten Brzeski ist Chefvolkswirt der ING-Bank. Er sagt: Die nachlassende Nachfrage nach Dienstleistungen in der Gastronomie, Freizeitangeboten oder im Tourismus könnte zu Rabattaktionen führen.

Auch wenn EZB-Präsidentin Christine Lagarde sich so langsam siegesgewiss zeigen wird, da die Rekordinflation der letzten beiden Jahre in die Schranken gewiesen wurde, billiger wird alles noch nicht. Denn auch bei einer abnehmenden Inflation Richtung zwei Prozent steigen die Preise noch immer. Nur halt nicht mehr so schnell.

Ein paar Lichtblicke gibt es allerdings schon: Die Energiepreise sind gesunken und die Lieferkettenprobleme haben sich eingerenkt. Die wieder gesunkenen Kosten sollten auch sukzessive an die Verbraucher weitergegeben werden. Hinzu kommt die weiterhin schwache Konjunkturlage. Nachlassende Nachfrage – weil man es sich nicht mehr leisten kann – nach Dienstleistungen in der Gastronomie, Freizeitangeboten oder Tourismus sollten zu Rabattaktionen führen.

Genauso bei Konsum- und Elektrogütern, vor allem wenn China sich wieder mit Produkten zu Dumpingpreisen aus der eigenen Stagnation exportieren möchte. Ohne Wehrmutstropfen wird es 2024 aber nicht gehen, denn das Ende der Energiepreisbremse und der reduzierten Mehrwertsteuer auf Energie- und Gastronomie sprechen eher für steigende als fallende Preise.