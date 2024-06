Entwicklungen am Aktienmarkt Sechs Gründe, warum Anlageprofis weiter optimistisch sind

Rund fünfzehn Prozent plus und mehr als 30 neue Allzeithochs: Der amerikanische S&P 500 hat mit seiner Entwicklung in diesem Jahr die Erwartungen weit übertroffen. Europas Börsen haben gemessen am Stoxx Europe 600 ebenso wie Deutschlands Dax mit rund acht und neun Prozent zwar weniger stark zugelegt, aber ebenfalls zahlreiche Rekordstände markiert und positiv überrascht.

Das wirft kurz vor Beginn des zweiten Börsenhalbjahres die Frage auf: Haben Aktien noch weiteres Potenzial, oder drohen Rückschläge? Auf den ersten Blick spricht zwar einiges für Rücksetzer. Etwa die nur zögerliche Zinswende, die hohen Bewertungen am US-Aktienmarkt sowie die US-Wahlen im November.

Anlageprofis rechnen zwar mit Schwankungen an den Märkten, sehen diese Punkte aber gar nicht so skeptisch. Außerdem machen sie mit der Erholung der Wirtschaft, dem Trendthema Künstliche Intelligenz (KI) und den positiven Gewinnerwartungen der Unternehmen einige Gründe für steigende Kurse aus.

Lesen Sie hier, warum Strategen für Aktien noch optimistisch sind und warum sie für Europa bis Jahresende mehr Potenzial als für die USA erwarten.

1 Abstieg vom Zinsgipfel

Lange Zeit galten die Hoffnungen auf deutlich sinkende Leitzinsen der US-Notenbank (Fed) und der Europäischen Zentralbank (EZB) als Haupttreiber der Aktienrally. Angesichts der nicht mehr ganz so deutlich sinkenden Inflationsraten haben Investoren ihre Erwartungen an die Geldpolitik inzwischen aber deutlich heruntergesetzt.

Die Terminmärkte spiegeln für die Fed in diesem Jahr aktuell maximal noch zwei Zinsschritte nach unten wider. Zu Beginn des Jahres waren es noch bis zu sieben.

Die EZB könnte die Leitzinsen gemäß aktuellen Schätzungen nach der ersten Senkung im Juni in diesem Jahr noch bis zu zwei weitere Male nach unten anpassen. Auch das sind deutlich weniger als die im Januar erwarteten sechs bis sieben Zinssenkungen.

Vor allem die US-Konjunktur läuft wie eine gut geölte Maschine, und daran dürfte sich in den nächsten Quartalen wenig ändern. Frank Engels, Chef-Anlagestratege bei Union Investment

Die Börsen haben die gesunkenen Zinssenkungshoffnungen aber gut verkraftet. Solange sich die Wirtschaft gut hält, können die Aktienmärkte nach Einschätzung von Joachim Schallmayer, dem leitenden Kapitalmarktstrategen der Dekabank, auch noch länger mit recht hohen Zinsen leben. Einzig wieder steigende Leitzinsen dürften die Börsen drücken. Doch danach sehe es derzeit nicht aus: „Der Zinsgipfel ist auf jeden Fall erreicht.“

2 Die Wirtschaft wächst

Dass die Aktienmärkte den hohen Zinsen trotzen, liegt an der wachsenden Wirtschaft, deren Perspektiven sich noch weiter aufhellen. Frank Engels, Chef-Anlagestratege bei Union Investment, drückt das so aus: „Vor allem die US-Konjunktur läuft wie eine gut geölte Maschine, und daran dürfte sich in den nächsten Quartalen wenig ändern.“

Auch im Euro-Raum sollte sich die wirtschaftliche Lage nach Einschätzung von Engels verbessern. Vincent Mortier, Chef-Anlagestratege beim Fondshaus Amundi, sieht das ähnlich. Amundi hat wegen der Binnennachfrage und der sinkenden Inflation die Wachstumserwartungen für die Euro-Zone angehoben.

3 Unternehmen verdienen mehr

Die sich erholende Wirtschaft führt dazu, dass immer mehr Unternehmen gut verdienen. Laut Konsensschätzungen von Analysten werden die Unternehmen im europäischen Stoxx Europe 600 ihre Gewinne in diesem Jahr im Schnitt um rund zwei Prozent steigern.

Angesichts der positiven Aussichten für die Weltwirtschaft könnte das zu wenig sein, sagt Schallmayer von der Dekabank. Auch die Strategen von Janus Henderson Investors betonen, dass bereits im ersten Quartal „überdurchschnittlich viele Unternehmen“ mit ihren Gewinnen die Erwartungen der Analysten übertroffen haben.

Die Angleichung des Netto-Ertragswachstums zwischen den sieben Top-Titeln und dem Rest sollte neue Chancen für Anleger eröffnen. Ross Cartwright, Stratege bei MFS Investment Management

Für den S&P 500 wird ein Gewinnwachstum von im Schnitt 11,4 Prozent erwartet. Dabei dürfte in den USA die Abhängigkeit des S&P 500 von den Gewinnzuwächsen der als Magnificent Seven bekannt gewordenen Unternehmen Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla schwinden.

Die Dekabank rechnet damit, dass der Ergebniszuwachs im vierten Quartal zu mehr als zwei Dritteln von Unternehmen abseits der Magnificent Seven kommen wird.

Auch Ross Cartwright, Stratege bei MFS Investment Management, erwartet, dass sich die Erträge der 493 Unternehmen ohne die Magnificent Seven im S&P 500 in der zweiten Hälfte 2024 verbessern werden, und betont: „Die Angleichung des Netto-Ertragswachstums zwischen den sieben Top-Titeln und dem Rest sollte neue Chancen für Anleger eröffnen.“

4 Bewertungen sind gerade in Europa günstig

Die hohen Bewertungen am US-Aktienmarkt werden oft als Warnsignal für die Börsen interpretiert. Tatsächlich werden die Aktien im S&P 500 im Schnitt mit dem gut 21-Fachen ihrer für die kommenden zwölf Monate erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt deutlich über dem 15-jährigen Durchschnitt von 16,5.

Dabei verzerren jedoch die besonders hoch gewichteten Aktien das Bild. Bei den Magnificent Seven liegt das KGV im Schnitt bei 30. Allerdings sind gerade die großen Tech-Werte auch „Cashflow-Maschinen“, betont Ivan Domjanic, Kapitalmarktstratege bei M&G Investments. Von daher sei bei diesen Unternehmen prinzipiell eine höhere Bewertung gerechtfertigt.

Börsenplatz in Frankfurt: Für den Dax sehen Analysten besonders viel Potenzial. © dpa/Frank Rumpenhorst

Allerdings ist nicht nur nach Ansicht von Domjanic im US-Aktienmarkt sehr viel Optimismus eingepreist. Besser sieht es in Europa aus. Die Aktien im Stoxx Europe 600 werden mit dem 13,7-Fachen ihrer erwarteten Gewinne bewertet, im Dax liegt das durchschnittliche KGV mit 12,3 noch niedriger.

Die europäischen Indizes sind damit zwar auch keine Schnäppchen mehr. Die Bewertungen liegen aber auf dem durchschnittlichen Niveau der vergangenen 15 Jahre.

5 Trendthema KI stützt

Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) hat sich seit Ende 2022 mit der Veröffentlichung von ChatGPT zu einem der Haupttreiber der Aktienmärkte entwickelt. Und die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von KI bei Automatisierung, Produktivitätssteigerung, Kostensenkung und Entwicklung neuer Produkte dürften Bewertungen weiter antreiben.

Maximilian Kunkel, Chef-Anlagestratege der UBS in Deutschland, bringt die Erwartungen auf den Punkt: „KI könnte sich zu einer der größten Anlagechancen in der Geschichte der Menschheit entwickeln.“

6 Wahlen sind nicht entscheidend

Dass Wahlen die Investoren verunsichern können, hat gerade erst das Beispiel Frankreich gezeigt. Frankreichs Leitindex CAC 40 fiel über mehrere Tage kräftig, nachdem Präsident Emmanuel Macron angesichts der deutlichen Zugewinne des extrem rechten Rassemblement National (RN) bei der EU-Wahl Neuwahlen für das französische Parlament anberaumte.

Frankreichs Leitindex CAC 40 hat sein Nachwahltief aber schon wieder hinter sich gelassen. Dafür gibt es nach Einschätzung von Tomasz Wieladek, Chefvolkswirt für Europa beim US-Vermögensverwalter T. Rowe Price, vor allem einen Grund: „Die fundamentalen Faktoren wie das Wachstum der Reallöhne und das höhere verfügbare Einkommen werden durch die Wahlen nicht beeinträchtigt.“

Das bedeutet: Die fundamentalen Wirtschaftsdaten sind letztendlich entscheidender für die Märkte als Wahlergebnisse.

Das gilt auch für die USA. Strategen erwarten zwar rund um die US-Wahlen am 5. November größere Schwankungen an den Börsen, sind letztlich aber nicht allzu beunruhigt. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, sagt: „Die Wirtschaftsperspektiven unter den Präsidentschaftskandidaten Joe Biden und Donald Trump unterscheiden sich wenig.“

US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump: Die Aussichten für die Wirtschaft unter Trump werden ähnlich eingeschätzt wie unter Joe Biden. © AFP/SAUL LOEB

Auch Ernst Konrad, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz, meint, dass beim Thema Wirtschaftspolitik beide Kandidaten in die gleiche Richtung gehen: mehr Protektionismus, die Förderung der technischen Vorreiterrolle der USA und ein stärkerer Abbau von Abhängigkeiten von China.

Konrad betont deshalb: „Bei allen begründeten Sorgen um den Zustand der amerikanischen Demokratie sollte man den Einfluss des US-Präsidenten auf die Kapitalmärkte nicht überbewerten.“

Fazit: Nach Ansicht vieler Strategen überwiegen am Aktienmarkt die Chancen. Engels von Union Investment fasst das so zusammen: „Das Kapitalmarktumfeld bleibt auch in der zweiten Jahreshälfte gut. Aber der Rückenwind lässt etwas nach.“

Wegen der günstigeren Bewertungen und der womöglich unterschätzten Gewinne der Unternehmen in Europa sehen dabei Experten kurzfristig für die europäischen Börsen und speziell den Dax mehr Potenzial als für den S&P 500.

19.500 Punkte prognostizieren Baader Bank, DZ Bank und M.M. Warburg für den Dax per Ende des Jahres.

Zu den Optimisten für den S&P 500 gehören die großen Wall-Street-Häuser Goldman Sachs und Citi sowie die schweizerische Großbank UBS. Sie erwarten, dass der US-Leitindex das Jahr bei einem Stand von 5600 Punkten und damit zweieinhalb Prozent über dem aktuellen Niveau beenden wird.

Die höchsten Prognosen für den Dax stammen mit 19.500 Punkten von der Baader Bank, der DZ Bank und M.M. Warburg. Dekabank und Landesbank Baden-Württemberg rufen einen Dax-Stand von immerhin 19.000 Punkten per Ende des Jahres aus. Dies entspräche im zweiten Börsenhalbjahr einem Dax-Potenzial zwischen vier und sechseinhalb Prozent.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.