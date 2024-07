Exklusive Auswertung Das bieten die besten kostenlosen Kreditkarten

Die perfekte Unterkunft für den Sommerurlaub ist gefunden: nicht zu teuer, schön gelegen und genau in der richtigen Woche frei. Jetzt schnell buchen. Die Kontaktdaten sind fix eingetippt, doch dann kommt der Dämpfer: „Zahlung nur mit Kreditkarte.“

Während sich in Deutschland vieles mit Debitkarte zahlen lässt, kommt man damit im Ausland oft nicht weit. Für Hotelreservierungen und andere Onlinebuchungen ist üblicherweise eine Kreditkarte erforderlich. Anders als die klassische Bankkarte sind Kreditkarten bei den meisten Girokonten normalerweise nicht kostenlos. Doch es gibt Anbieter abseits der Hausbank.

Anbieter locken mit Neukundenboni

Die FMH-Finanzberatung hat exklusiv für das Handelsblatt ausgewertet, welche kostenlosen Kreditkarten ohne Kontobindung derzeit die besten Konditionen bieten. Verglichen haben die Experten dabei insgesamt 16 Kreditkarten. Die Anbieter locken nicht nur mit unterschiedlichen Neukundenboni, sondern teilweise auch mit gebührenfreiem Geldabheben im Ausland. Bei acht von ihnen gibt es zusätzlich Rabatte auf Reisebuchungen bei Partnerunternehmen.

In ihrem Ranking hat die FMH besonders auf Sollzinsen geachtet, die pro Jahr bei einer sogenannten Teilzahlung anfallen: Wenn Kunden einen Kauf also nicht noch im selben Monat bezahlen, sondern den Betrag über mehrere Monate abstottern. Die Zinsen dafür sind hoch, und seit dem Vorjahr erneut deutlich gestiegen, stellt Beate Balke von der FMH-Finanzberatung fest.

Als Beispiel nennt Balke die BestCard Basic der Santander Bank: Dort sind die jährlichen Sollzinsen seit Juni 2023 von 15,66 Prozent auf 17,66 Prozent geklettert. Grund dafür sind die Leitzinsen, deren Niveau die Europäische Zentralbank zwischen Sommer 2022 und Ende 2023 immer wieder angehoben hat.

Drei Kreditkarten mit Note „sehr gut“

Im Vergleich zu den meisten anderen Kreditkarten steht die BestCard Basic damit allerdings sogar sehr gut da und gewinnt das Rennen um die besten Konditionen. Ein weiterer Pluspunkt: Mit der Karte können Kunden weltweit viermal im Monat kostenfrei an Automaten Geld abheben. Dazu gibt es gratis eine Partnerkarte und Rabatte bei kooperierenden Reiseunternehmen.

Die BestCard Basic teilt sich den ersten Platz mit der Consors Finanz Mastercard. Auch die überzeugt mit vergleichsweise niedrigen Sollzinsen von 17,43 Prozent. Ihr entscheidender Vorteil – und ein Novum unter den kostenfreien Kreditkarten: Die Consors Finanz Mastercard ist seit diesem Jahr auch als Debitkarte nutzbar. Verbraucher können festlegen, dass alles, was sie mit der Karte bezahlen, sofort von ihrem hinterlegten Girokonto abgebucht wird und nicht, wie bei einer Kreditkarte üblich, erst am Monatsende.

Von den Zusatzleistungen der Kreditkartenanbieter sollte man sich nicht blenden lassen. Christian Urban von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen

Schlusslicht des FMH-Rankings ist die Extra Kreditkarte der Novum Bank. Den jährlichen Sollzins bei Teilzahlung gibt die Bank laut FMH nicht an, dafür aber den effektiven Jahreszins. Der setzt sich aus dem Sollzins und allen anderen anfallenden Gebühren zusammen, etwa für Verwaltung und Vermittlung.

Der effektive Jahreszins der Extra Kreditkarte liegt bei rund 25 Prozent. Gepaart mit hohen Gebühren an Geldautomaten im In- und Ausland macht das die Karte zur unattraktivsten der 16 ausgewerteten Angebote – trotz Vorteilen wie der vergleichsweise langen zinsfreien Rückzahlungsfrist von sieben Wochen und Rabatten bei Partnerunternehmen.

Verbraucherzentrale rät: Zusatzleistungen prüfen

Generell warnt Christian Urban von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen: „Von den Zusatzleistungen der Kreditkartenanbieter sollte man sich nicht blenden lassen.“ Oft seien diese wenig sinnvoll oder die Kosten dafür an anderer Stelle höher.

So müssen Besitzer der Barclaycard Visa seit Neuestem zahlen, wenn sie nicht in Teilzahlung gehen. Überweisen sie das geliehene Geld per monatlicher Lastschrift direkt zurück, ist die Karte in dem Monat dann nicht mehr gebührenfrei, sondern kostet zwei Euro.

Bei Reisen ins Ausland wird häufig eine Kreditkarte benötigt. © imago images/Action Pictures/via www.imago-images.de

Daher solle man sich gut überlegen, wofür man die Kreditkarte braucht, empfiehlt FMH-Expertin Balke: „Möchte man die Karte überwiegend auf Reisen nutzen, sollte man weniger auf die Sollzinsen und stärker auf die Konditionen im Ausland schauen.“

Hier punktet die gebührenfreie MasterCard Gold der Advanzia Bank. Im Gesamtranking schafft sie es zwar nur auf den neunten Platz, überzeugt aber mit ihren Vorzügen auf Reisen: keine Gebühren an ausländischen Geldautomaten, vergünstigte Reisen bei Partnerunternehmen und eine Reiseversicherung.

Verbraucherschützer Urban rät allerdings auch hier zur Vorsicht: „Integrierte Versicherungen sollte man kritisch prüfen.“ Es sei wichtig zu klären, ob die Reiseversicherung beispielsweise auch dann greift, wenn man keinen oder nur einen Teil der Reise mit der Kreditkarte bezahlt – etwa die Unterkunft. Außerdem sollten Kunden prüfen, ob sie eine entsprechende Versicherung gegebenenfalls schon an anderer Stelle abgeschlossen haben.

Bleibt die Frage: Wie geht es mit den Kreditkartenzinsen weiter? Die Geldpolitik der Zentralbank bestimmt die Konditionen, zu denen sich Banken Geld leihen – und damit indirekt die Zinsen der Kreditkarten. Bis sich die im Juni von der EZB gesenkten Leitzinsen auch dort niederschlagen, könne es noch dauern, meint FMH-Expertin Balke.

„Erfahrungsgemäß lassen sich Kreditinstitute bei Zinssenkungen besonders viel Zeit, bis sie diese an ihre Kunden weitergeben.“ Sie geht davon aus, dass das noch einige Monate dauern wird.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.