Goldpreis auf Rekordniveau Wie sich Familienschmuck zu Geld machen lässt

In der Scheibe aus Panzerglas ist sogar der kreisförmige Ausschnitt auf Mundhöhe durch ein aufgeschraubtes Dreifachglas gesichert vor Übergriffen. In Sicherheit dahinter steht ein Mann, Anfang 50, mit fein gezwirbeltem Oberlippenbart im Stile Kaiser Wilhelms. Er wählt eine mit Gold überzogene Krone aus der Handvoll buntem Zahnersatz aus, legt sie in ein Gerät in Größe eines Schuhkartons und schaltet es ein. Er hat die Sammlung mit Edelmetall zuvor gewogen, knapp 16 Gramm. Nun zeigt das Display des Geräts das Ergebnis der Analyse an und der Mann zückt den Taschenrechner. Dann steht sein Angebot: „520 Euro!“