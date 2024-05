Mist, meine Aktien bringen Geld Warum hohe Ausschüttungen schlecht sein können

Rekord! Die 40 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands werden laut einem Report der Deka-Bank in diesem Jahr fast 55 Milliarden Euro an ihre Aktionäre ausschütten. Das gab es noch nie. Im vergangenen Jahr waren es etwa nur 52 Milliarden, vor zehn Jahren nur 27,6 Millarden Euro, wobei der Dax damals auch nur 30 Firmen notierte.

Die jährlichen Dividenden sind ein Geldsegen für Anleger und Anlegerinnen, die ihr Erspartes an der Börse investiert haben. Gleichzeitig spekulieren sie aber natürlich darauf, dass ihre Firmenbeteiligungen an Wert gewinnen, also die Kurse der Aktien steigen.

Der neue Ausschüttungsrekord im deutschen Leitindex könnte manchen dazu verführen, noch mehr Aktien von Unternehmen mit hoher Dividende zu kaufen. Doch wer seine Beteiligungen nur auf dieser Grundlage auswählt, geht ein ziemlich hohes Risiko ein.

Üppige Dividenden können nämlich auch ein Anzeichen dafür sein, dass die Firma Probleme hat und die Manager mit den Ausschüttungen Aktionäre vertrösten oder Schwierigkeiten verschleiern wollen. Denn wenn ein Unternehmen in Schwierigkeiten gerät, führt das häufig dazu, dass Anleger ihre Beteiligungen verkaufen. Mit dem Ergebnis, dass die Aktie an Wert verliert. Wer also nur auf die Dividenden schaut, bezahlt diese mitunter mit einem noch höheren Wertverlust.

Auch „Blue Chips“ sind nicht immer sicher

Es gibt aber auch noch ein anderes Szenario: Die Krise der Firma hält an oder spitzt sich sogar zu. Daraufhin streichen die Manager im Jahr darauf die Ausschüttung. Und der Anleger oder die Anlegerin steht mit leeren Händen da.

Vor einer solchen Entwicklung sind nicht einmal Aktionäre von Unternehmen im Dax gefeit, die zuvor als sicheres Investment galten, sogenannte Blue Chips. Der Pharma-Gigant Bayer zählt dazu.

Auf eine gute Dividendenprognose folgte der Kursverfall. David Bienbeck, Vermögensverwalter bei Albrecht&Cie

Der Aspirin-Hersteller und Sponsor des Deutschen Fußballmeisters zahlte lange Jahre hohe Dividenden. Aber auf die vorerst letzte gute Dividendenprognose, so David Bienbeck, Vermögensverwalter bei der Kölner Finanzberatung Albrecht&Cie, folgte der Kursverfall der Aktie.

Dieser war dramatisch, der Aktienkurs von Bayer halbierte sich. Bald musste das Management zudem „die Kürzung der Dividende zwecks Schonung der Konzernliquidität“ ankündigen. Der Grund: Bayer übernahm für Milliarden den Glyphosat-Entwickler Monsanto und mit ihm zahllose Rechtsstreitigkeiten wegen der angeblich krebserregenden Wirkung des Unkrautvernichters.

Erst zweistellige Dividende, dann zwei Drittel Wertverlust

Bayer ist kein Einzelfall. Auch der Schifffahrtskonzern Hapag-Lloyd hatte seinen Anlegern zuletzt eine zweistellige Dividendenrendite gezahlt. Kurze Zeit später verlor die Aktie zwei Drittel ihres Werts. Schuld daran war das Ende der Spekulation auf ewig wachsende Geschäfte mit der Seefracht.

Dividenden sollten nicht aus der Substanz, sondern immer nur aus dem Cashflow gezahlt werden. Dyrk Vieten, Vermögensberater bei Ficon

Ein dauerhafter Dividenzahler ist laut Dyrk Vieten, Vermögensberater bei der Düsseldorfer Finanzverwaltung Ficon, auch die Scotiabank mit Sitz in Kanada und den USA. Deren Aktionäre sahen den Wert ihrer Bankaktie in den vergangenen drei Jahren um 15 Prozent schrumpfen. Ähnlich sah das beim Telekommunikationsmulti AT&T aus dem texanischen Dallas aus: Einem Minus bei der Aktie von 26 Prozent binnen drei Jahren standen Dividenden zwischen 6,03 und 8,46 Prozent gegenüber.

Mit den Problemen des Unternehmens musste GE die Dividende senken. Stephan Witt, Vermögensberater bei Finum

Als „Dividenden-Aristokraten“ galten die Manager vom US-Konzern General Electric, weil sie jahrelang hohe Beträge ausgeschüttet hatten. Doch auch diese Firmenpolitik hielt nicht für immer. Mit steigenden Problemen mussten die Manager die Dividende immer weiter senken, sagt Stephan Witt, Vermögensberater bei der Berliner Finanzberatung Finum. Am Ende stürzte auch die Aktie des Mischkonzerns ab.

Dividenen-Aristokraten Dividenden-Aristokrat werden Unternehmen genannt, die ihre Dividende mindestens 25 Jahre in Folge angehoben haben. Im April 2024 gibt es weltweit 153 Dividenden-Aristokraten-Aktien. Darunter sind der Brausemulti „Coca-Cola“, der Hygiene-Konzern Colgate-Palmolive, die Pharma-Firma Eli Lilly (die durch die „Abnehmspritze“ bekannt wurde) und der Öl-Multi Exxon Mobil.

Kurz: Eine hohe Dividende kann ein Indiz dafür sein, dass bei der Firma etwas nicht stimmt. Muss aber nicht. Der Münchner Versicherungskonzern Allianz beispielsweise zahlt solide Dividenden aus – und der Aktienkurs steigt (von kleineren Korrekturen abgesehen) seit dem Jahr 2004.

Deutsche Firmen mit guter Ausschüttung:

Daimler AG (jetzt Mercedes-Benz Group AG)

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (Munich Re)

Henkel AG

Allianz

Laut Ficon-Berater Dyrk Vieten haben diese Firmen eine konstante oder sogar steigende Dividende ausgeschüttet und sind dennoch vergleichsweise stabil durch die Höhen und Tiefen des Aktienmarkts gekommen.

Zumindest bisher. Wie aber kann der Anleger erkennen, ob eine Firma auch in Zukunft eine ordentliche Dividende ausschüttet, ohne dass die Auszahlungen den Wert der Unternehmen schwächt?

Achten Sie darauf, woher die Ausschüttungen kommen

„Dividenden sollten nicht aus der Substanz, sondern aus dem Cashflow gezahlt werden“, sagt Berater Vieten. Anleger sollten folglich Aktien von Firmen kaufen, deren Gewinne steigen.

Bei der Auswahl des Wertpapiers hilft ein Blick in die Bilanz der Firma. Dort kann man sehen, wie das vergangene Geschäftsjahr lief und woher die Ausschüttungen kommen. Wenn das Geschäft stagniert oder sogar rückläufig war, lässt sich das schwer verschleiern.

Und noch ein Tipp: Wirbt ein Management mit einer höheren Dividendenrendite, sollte der Anleger oder die Anlegerin genau hinsehen. Gut möglich, dass die Dividende selbst, also der ausgeschüttete Betrag, gar nicht erhöht wurde.

Eine höhere Dividendenrendite kann sich nämlich auch schlicht daraus errechnen, dass der Kurs der Aktie gesunken ist. Denn der Maßstab (Aktienkurs) für ein und dieselbe Ausschüttung (Dividende) hat sich verringert. Hier kann der Niedergang des Aktienwerts ein Symptom sein für größere Probleme, über die die Dividendenrendite hinwegtrösten soll.