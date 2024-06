Neuer Schwung für die Altersvorsorge Warum sich eine Lebensversicherung jetzt lohnen könnte

Seit dem abrupten Zinsanstieg vor zwei Jahren gestaltet sich das Neugeschäft der deutschen Lebensversicherer schwierig – vor allem weil Banken attraktivere Anlagealternativen bieten. Doch die Branche hofft auf eine Trendwende, wenn ab 2025 der Höchstrechnungszins in der Lebensversicherung erstmals seit 30 Jahren wieder steigt.

„Dadurch werden die Anbieter mehr Spielraum in der Kalkulation und die Kunden bessere Vertragskonditionen erhalten“, sagte Lars Heermann von der Ratingagentur Assekurata bei der Vorstellung des aktuellen Marktausblicks zur Lebensversicherung. Einige Lebensversicherer könnten sogar das Geschäft mit Riester-Verträgen wiederbeleben.

Der Höchstrechnungszins ist der Zins, mit dem Lebensversicherer maximal kalkulieren dürfen, wenn sie Rückstellungen für Leistungen, die sie ihren Kunden garantiert haben, bilden. Dieser steigt ab Januar 2025 von 0,25 Prozent auf ein Prozent.

1 Prozent wird der Höchstrechnungszins bei Lebensversicherungen ab Januar 2025 betragen.

Zinsanstieg macht Lebensversicherungen attraktiver

Bei einem höheren Rechnungszins werden geringere Rückstellungen notwendig. Dadurch können die Versicherer in ihren Produkten entweder wieder höhere garantierte Leistungen in der Anspar- und Rentenphase bieten oder bei gleichem Garantieniveau die Kundengelder chancenreicher am Kapitalmarkt anlegen und beispielsweise stärker in Aktien investieren.

Die höhere Produktvielfalt könnte das Neugeschäft beleben und den Prämienschwund stoppen, meint Heermann weiter. Im laufenden Jahr werde dies den Lebensversicherern aber wohl noch nicht gelingen. Für 2024 prognostiziert die Ratingagentur einen branchenweiten Prämienrückgang um 1,7 Prozent auf 87,5 Milliarden Euro.

Bereits im Jahr 2023 sanken die gebuchten Bruttobeiträge um vier Prozent auf 89 Milliarden Euro. „Langfristig dürfte die Branche aber von der verbesserten Ertragslage, höheren Überschussbeteiligungen sowie steigenden Realeinkommen und einem zunehmenden Vorsorgebedarf in der Bevölkerung profitieren“, ist Heermann überzeugt.

„Die Attraktivität der neuen Produkte dürfte steigen“, meint Heermann. Um Kunden schon dieses Jahr von einem Vertragsabschluss zu überzeugen, dürften ihnen viele Versicherer zusichern, ab 2025 automatisch bessere Konditionen wie etwa höhere Garantien zu erhalten. Manche Anbieter, darunter die Alte Leipziger und die Bayerische, haben dies bereits so kommuniziert.

Politische Entscheidung zu Riester steht aus

Schwung könnte auch in das Geschäft mit der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge, bekannt unter dem Namen Riester-Rente, kommen. Gesetzlich ist hier eine vollständige Bruttobeitragsgarantie vorgeschrieben, was Versicherer in der lang anhaltenden Niedrigzinsphase nicht wirtschaftlich umsetzen konnten. Dadurch hatten sich viele Anbieter aus dem Markt zurückgezogen. Einige dürften nun an den Markt zurückkehren, meint Heermann.

Der steigende Höchstrechnungszins macht die private Altersvorsorge wieder etwas attraktiver. © imago/Westend61

Allerdings dürften manche Lebensversicherer abwarten, was von politischer Seite passiert. Eine von der Bundesregierung eingesetzte Fokusgruppe hatte im vergangenen Jahr Vorschläge für eine Reform der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge präsentiert. Noch ist aber nicht entschieden, wie es mit der Riester-Rente weitergeht. In einer aktuellen Umfrage des Finanzmagazins „Procontra“ gaben daher Anbieter wie Axa, Generali, VKB und Zurich an, dass sie momentan zwar über einen Riester-Neustart nachdächten, aber noch keine Entscheidung getroffen hätten.

Bewegung in der Tarif- und Preispolitik erwartet Heermann durch den höheren Rechnungszins auch bei Berufsunfähigkeits- und Risikolebensversicherungen, da der Bruttobeitrag grundsätzlich sinke. Ob die Kundinnen und Kunden aber dann tatsächlich weniger Beitrag für ihre Police zahlen müssten, hänge stark von der Überschussbeteiligung des jeweiligen Anbieters ab.

Insgesamt schätzt Assekurata die Ertragsperspektiven der Lebensversicherer positiv ein. Auch wenn die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins Anfang Juni bereits wieder um 0,25 Prozentpunkte gesenkt hatH+, liegt er mit 4,25 Prozent noch immer auf einem hohen Niveau. Damit könnten die Lebensversicherer in der Neuanlage höhere Zinsen erzielen als die, die notwendig seien, um die Bestandsgarantien gegenüber den Kunden zu erfüllen, sagt Heermann.

Das zeige sich auch in höheren Überschussbeteiligungen. Im Neugeschäft gewähren die Lebensversicherer für klassische private Rentenversicherungen inzwischen im Schnitt eine laufende Verzinsung von 2,46 Prozent. Im Vorjahr waren es noch 2,26 Prozent.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.