Nvidia-Aktie gibt deutlich nach Börsenwert sinkt um mehr als eine halbe Billion Dollar

Ruhm ist vergänglich, auch an der Börse. Am vergangenen Dienstag hatte der US-Chiphersteller Nividia noch den Tech-Giganten Microsoft als wertvollstes Unternehmen der Welt abgelöst. Doch dann geriet der Kurs ins Rutschen. Allein am Montag sackte die Aktie an der Wall Street um 6,7 Prozent ab. Seit dem Rekord aus der vergangenen Woche summieren sich die Verluste auf 16 Prozent. 550 Milliarden Dollar an Börsenwert wurden vernichtet.