„Stabiles Wachstumspotenzial“ Warum sich Aktien von Rechenzentren lohnen können

Mit der neuen Version seines Chatbots, dem GPT-4o, will das KI-Unternehmen OpenAI nach eigener Aussage die Kommunikation „natürlicher und deutlich einfacher“ machen. Das Programm soll auch Emotionen erkennen oder simultan übersetzen können. Das geht aber nur, wenn die Software mehr Daten verarbeiten kann.

Nicht nur Künstliche Intelligenz (KI), auch die Digitalisierung generell und die Datenverwaltung in der Cloud verlangen nach mehr Speicherkapazitäten. Grundlage dafür wiederum ist der Ausbau professioneller Rechenzentren.

„Obwohl viele dieser Technologien bereits eine wichtige Rolle in unserem Leben spielen, stecken sie überwiegend noch in den Kinderschuhen“, sagt Marc Kiewitz, Deutschlandchef beim Brokerhaus Activtrades. Allein in Europa rechnen die Analysten von Morgan Stanley bis 2028 mit einem Wachstum der Kapazität von Rechenzentren von 18 Prozent pro Jahr. Bis 2035 soll sie sich verfünffachen.

„Rechenzentren bieten auch ein stabiles, langfristiges Wachstumspotenzial“, sagt daher Jens Chrzanowski, Kapitalmarktexperte und Deutschlandchef des Onlinebrokers XTB. Anleger, die davon profitieren möchten, können direkt in die Betreiber von Rechenzentren investieren. Börsengehandelte Fonds (ETFs), die auf Technologie und Infrastruktur spezialisiert sind, bieten ein breiter gestreutes Investment.

Aktie in starker Phase: Digital Realty

Digital Realty meldete für das erste Quartal 2024 einen Umsatz von 1,3 Milliarden US-Dollar, ein Prozent weniger als im gleichen Quartal des Vorjahrs. Der Nettogewinn hingegen stieg von 0,2 US-Dollar auf 0,8 Dollar pro Aktie. Die Aktie von Digital Realty hat sich nach einem Mehrjahrestief im April 2023 wieder gefangen und befindet sich seitdem in einem mittelfristigen Aufwärtstrend.

12 von 26 Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das Unternehmen Digital Realty betreibt Rechenzentren und zählt mit American Tower und Crown Castle zu den größten börsennotierten Verwaltern von Immobilienvermögen der USA (Real Estate Investment Trust, kurz: REIT). „Das Geschäftsmodell ist im Gegensatz zu den beiden Konkurrenten noch fokussierter auf Rechenzentren“, erklärt Analyst Kiewitz.

Von 26 Analysten empfehlen zwölf die Aktie zum Kauf, zwölf sind neutral gestimmt, zwei raten zum Verkauf. „Die Anteilsscheine von Digital Realty sind zurzeit fair bewertet“, findet Christian Henke, Senior Analyst beim Broker IG. Sie notieren sechs US-Dollar unterhalb des Kursziels von 147,75 US-Dollar. Zwischen Mitte Mai und August sei traditionell eine starke Marktphase für den Titel, sagt Henke.

Aktie mit globalem Fokus: Equinix

Equinix gilt als einer der weltweit größten REITs mit Schwerpunkt auf Rechenzentren. Das Unternehmen unterhält 260 Rechenzentren in mehr als 70 Ballungsräumen rund um den Globus. So hat das Unternehmen Zugang zu den wichtigsten Märkten.

Im ersten Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,1 Milliarden US-Dollar, ein Prozent mehr gegenüber dem Vorquartal. Der Nettogewinn pro Aktie stieg ebenfalls um ein Prozent auf 2,43 US-Dollar. „Die sich schnell entwickelnde KI-Landschaft schafft ein immenses Potenzial für Equinix, da unsere Kunden die Bedeutung digitaler Initiativen für langfristiges Umsatzwachstum und betriebliche Effizienz erkennen“, freut sich Charles Meyers, Präsident und CEO des Unternehmens.

ETF für das Segment

Wer breit in das Segment der Rechenzentren investieren möchte, für den könnte sich der börsengehandelte Indexfonds „Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF“ (ISIN: IE00BMH5Y327) lohnen. Er deckt den gleichnamigen Index ab.

Aktuell investiert der Fonds in 25 Einzelwerte. Zu den größten Positionen zählen Equinix mit einem Anteil von zwölf Prozent, gefolgt von Crown Castle (elf Prozent), American Tower (zehn Prozent), Digital Realty (neun Prozent) sowie China Tower (4,8 Prozent).

Immobiliengesellschaften machen 61 Prozent des Portfolios aus. IT-Werte stellen ein Viertel des Portfolios. Aber auch Kommunikationsdienstleister zählen mit einem Anteil von zehn Prozent zum Portfolio.

Der Anteil von US-Werten liegt bei 71 Prozent. Mit großem Abstand folgen Papiere aus China mit acht Prozent sowie aus Australien mit vier Prozent. Der ETF bildet das Spektrum der Wertschöpfungskette rund um das Thema Rechenzentren ab. Wermutstropfen: Mit nur etwas mehr als vier Millionen US-Dollar ist das Volumen des Fonds klein.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.