Tricks für die Altersvorsorge Wie entnehme ich die Rente aus meinem Depot?

Dass es wichtig ist, sich möglichst früh mit dem Thema Altersvorsorge auseinanderzusetzen, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Die meisten von uns werden später eine Rentenlücke haben, also wesentlich weniger Rente bekommen, also sie heute an Einkommen verdienen. Was viele nicht wissen: Auch wer vorgesorgt hat, sollte sich gut überlegen, wie das Vermögen für die Zeit des Ruhestandes optimal genutzt werden soll.

Nehmen wir einmal folgende Situation an: Sie haben Ihre Rentenlücke, inklusive Steuern und Inflation, berechnet und mithilfe eines ETF-Aktienfonds ein Vermögen für das Alter angespart. Nun stehen Sie kurz vor dem Ruhestand und fragen sich, wie Sie auf das ersparte Geld zugreifen können. Mit anderen Worten: In welcher Form Sie es sich schrittweise auszahlen lassen.

Natascha Wegelin ist Gründerin und Geschäftsführerin von Madame Moneypenny. Die Unternehmerin ist Pionierin der Finanzbildung für Frauen in Deutschland und hat ein eigenes Mentoring-Programm entwickelt, das Frauen in die finanzielle Unabhängigkeit begleitet. In ihrer Tagesspiegel-Kolumne beantwortet die Autorin des Bestsellers „Madame Moneypenny: Wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können“ die wichtigsten Fragen zum Thema Geld – anhand von konkreten Fällen aus dem Mentoring-Programm.

Wenn der Ruhestand näher rückt, geht man üblicherweise von der Aufbauphase des Depots in die Entnahmephase über. Die Phasen unterscheiden sich in ihrer grundlegenden Herangehensweise: In der Aufbauphase geht es darum, die Chancen zu maximieren, größtmögliche Gewinne zu erzielen und das Vermögen zu steigern. In der Entnahmephase hingegen sollten Risiken vermindert, im besten Fall vermieden werden.

Die Phase der Entnahme sollte also gut geplant werden. Schon rund fünf Jahre vor der Rente sollten Sie Ihren Status quo überprüfen und sich folgende Fragen stellen: Wo stehen Sie momentan mit Ihrem Ersparten? Was brauchen Sie gerade wirklich? Für wie viele Jahre soll das Ersparte ab dem Renteneinstieg reichen?

Dann gilt es, einen Entnahme- beziehungsweise Absparplan zu erstellen. Er funktioniert im Grunde wie ein Sparplan, nur umgekehrt: Sie entscheiden, welche Summe ausgezahlt statt eingezahlt werden soll.

Dabei gibt es verschiedene Optionen: Die naheliegende: Sie verkaufen das gesamte Aktiendepot auf einmal und lassen sich die Summe auf Ihr Bankkonto auszahlen. Alternativ können Sie aber auch nur einige ETF-Anteile verkaufen, um einen bestimmten Geldbetrag zu erhalten. Dies kann zum Beispiel sinnvoll sein, um einen Kredit abzubezahlen. Die restlichen Anteile bleiben bei dieser Variante im Depot.

Eine dritte Option ist, die Anteile regelmäßig, also monatlich oder jährlich, zu verkaufen, um eine konstante Einkommensquelle zu haben. Die Höhe der Auszahlungen richtet sich dabei nach dem Lebensstandard, den Sie beibehalten möchten. Auch bei dieser Variante verbleibt der Rest Ihrer Anteile im Depot.

Doch wie lässt sich in diesem Fall das angesparte Vermögen am besten in ein regelmäßiges Einkommen umwandeln? Zwei gängige Auszahlstrategien stehen zur Auswahl: Solche mit Kapitalverzehr und ohne Kapitalverzehr.

Bei der Auszahlung mit Kapitalverzehr erhalten Sie neben den laufenden Erträgen aus Ihrem Investment auch Teile Ihres angesparten Kapitals. Dadurch verfügen Sie im Ruhestand über ein höheres monatliches Einkommen. Die Höhe der Auszahlung wird anhand der erwarteten Rendite und der gewünschten Entnahmedauer berechnet. Diese Strategie eignet sich für Anleger, die ein hohes monatliches Einkommen im Ruhestand wünschen und bereit sind, Kapitalschwankungen zu akzeptieren.

Dem gegenüber steht die Auszahlung ohne Kapitalverzehr, bei der ausschließlich die Erträge aus Ihrem Investment ausgezahlt werden, während das angesparte Kapital erhalten bleibt. Die Höhe der Auszahlungen ist abhängig von der Rendite Ihres Investments. Diese Strategie eignet sich für Anleger, die ihr Kapital langfristig erhalten möchten und eine sichere und planbare Auszahlung bevorzugen.

Wie risikobereit sind Sie?

Die Wahl zwischen den verschiedenen Strategien hängt von Ihrer Risikobereitschaft, Ihren finanziellen Bedürfnissen und Ihren Anlagezielen ab. Weitere wichtige Punkte sind Ihre Lebenserwartung, Inflationserwartungen und andere Einkommensquellen.

Unabhängig von Ihrer Wahl ist es entscheidend, dass Sie Ihr Investment regelmäßig überwachen und bei Bedarf anpassen, um die Rendite zu optimieren und das Risiko zu minimieren. Falls Sie sich dafür entschieden haben, einzelne ETFs zu verkaufen (Option zwei) oder sich einen Betrag regelmäßig auszahlen zu lassen (Option drei), gilt es außerdem, weiterhin Vermögen in Investments zu halten.

Aber wie viel? Dafür gibt es eine hilfreiche Formel: Die Aktienquote sollte 100 minus das Lebensalter entsprechen. Wenn Sie also 67 Jahre alt sind, sollten Sie noch 33 Prozent Ihres Vermögens investiert haben. In welcher Risikoklasse Sie dieses Geld anlegen, bleibt Ihnen selbst überlassen. Vermutlich sinkt Ihre Risikobereitschaft, berechtigterweise, mit zunehmendem Alter.

Deshalb sollten Sie sich die Frage stellen: Wie viel Risiko können und wollen Sie mit Rentenbeginn noch eingehen? Gegebenenfalls wäre hier eine Umschichtung in risikoärmere Anlageklassen sinnvoll. Ziel dieser Strategie ist es, die Gewichtung Ihres Portfolios zu optimieren, indem Sie Ihre riskanten, aber mit höheren Ertragschancen einhergehenden Investments in renditeschwächere, aber sicherere Bereiche umschichten.