Versicherung für Wohngebäude Ist Unwetterschutz bald unbezahlbar?

Der Konflikt zwischen den Versicherern und deutschen Politikern geht in eine weitere Runde. Am Mittwoch drohte der Branchenverband GDV mit einer Verdoppelung der Prämien für die Wohngebäudeversicherung in den nächsten zehn Jahren. „Mancherorts könnten Gebäudeversicherungen gar so teuer werden, dass sich das Kunden nicht mehr leisten können“, sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.