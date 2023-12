Weg mit Verlustbringern? Die richtige Aufräumstrategie für das Depot am Jahresende

Auf diese Nachricht habe ich sehr, sehr lange gewartet: „TUI-Aktie steigt kräftig: Reiselust und höhere Preise sorgen für Rekordumsatz – Rückkehr in den MDAX wird erwogen“, meldete das Webportal „finanzen.net“ Anfang Dezember. Die Papiere des Reisekonzerns waren in der Pandemie abgestürzt. Die Erholung blieb aus. Auch als der Flugbetrieb nach der Corona-Zeit wieder aufgenommen wurde und die TUI staatlichen Hilfen zurückzahlte. Obwohl eine alte Börsenweisheit lautet, „greife niemals in ein fallendes Messer“, hatte ich bei einem Zwischentief zugegriffen. Leider zu früh.