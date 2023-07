Fluggästen bleibt Streik wohl erspart Durchbruch bei Tarifverhandlung der Lufthansa mit Piloten

Kunden der Lufthansa bleibt womöglich ein Pilotenstreik in diesem Sommer erspart: Im monatelangen Tarifstreit der Lufthansa und der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) bahnt sich eine Einigung an. Mit dem Arbeitgeber sei ein Ergebnis erzielt worden, erklärte die VC-Tarifkommission zu den Verhandlungen für die rund 5200 Cockpit-Beschäftigten bei der Hauptmarke Lufthansa und der Frachttochter Lufthansa Cargo in einem Mitgliederinfo, das Reuters am Mittwochabend vorlag.

Ein Abschluss sei dies aber noch nicht. Die Tarifkommission will sich demnach ein Mandat über eine Abstimmung der Mitglieder holen, ehe sie bei der Lufthansa zu dem ausgehandelten Paket einschlägt. „Wir haben das Paket weder angenommen noch abgelehnt!“, unterstrich die Tarifkommission.

Ein befürchteter Streik mitten in der Sommerreisezeit könnte abgewendet werden, wenn die Einigung auf Zustimmung stößt. Über die Details wollen die Unterhändler in den kommenden Tagen informieren.

Wie das Fachportal „aero.de“ berichtete, bot die Lufthansa zuletzt 7,5 Prozent mehr Gehalt ab 2024 an und einen einmaligen steuerfreien Inflationsausgleich von 3000 Euro sofort. Die Piloten hatten ein Plus von 8,5 Prozent bei einem Jahr Laufzeit gefordert. Verhandelt wurde auch über viele andere Punkte wie zur Dienstplanung und Zuschlägen. (Reuters)