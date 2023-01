Flüssiggas Europas Nachfrage fördert Fracking-Boom

Nur wenige Menschen standen vergangenen Dienstag am Rande des Wilhelmshavener Hafens, als der LNG-Tanker Maria Energy die ersten Tonnen Flüssiggas aus den USA nach Deutschland lieferte. In den kommenden Wochen sollen ihr viele weitere Schiffe folgen. Lediglich Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies hatte sich aufgemacht an die Nordsee-Küste, um für ein Foto zu posieren, dass seine Mitarbeiter später auf Social Media teilten. Doch die Nachricht ließ nicht alle jubeln. Die Deutsche Umwelthilfe mahnte, es handle sich um „einen historischen Tiefschlag für Klima- und Naturschutz“.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden