Folgen des Kriegs in Nahost Droht ein neuer Preisschock auf dem Ölmarkt?

An den Märkten wirkt sich der Krieg in Nahost vor allem auf die Ölpreise aus: Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Montag zeitweise fast 89 Dollar und somit gut fünf Prozent mehr als am Freitag. Auch der Preis der amerikanischen Sorte WTI stieg zwischenzeitlich um mehr als drei Prozent. Am Dienstag sanken die Ölpreise zunächst leicht: Brent und WTI verbilligten sich am Morgen je um ein halbes Prozent.