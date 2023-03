Frei wählbare Arbeitszeiten, kein Schichtdienst Wie Kliniken neues Pflegepersonal gewinnen wollen

Die Not der Krankenhäuser ist groß. Im Schnitt dauert es 205 Tage bis eine offene Stelle in der Gesundheits- und Krankenpflege besetzt werden kann, zeigt das Fachkräfteradar der Bundesagentur für Arbeit. Auf 9700 offene Stellen kommen demnach rund 4700 Arbeitslose. Um Personallücken schließen zu können, müssen Kliniken immer häufiger auf Leiharbeitskräfte zurückgreifen. 65 Prozent der Krankenhäuser setzten in der Pflege Leasingpersonal ein, ergab eine Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts im November 2022.

