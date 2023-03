Frevel für Weinästheten? Winzer tüfteln an Wein aus der Bier-Pfandflasche

Wein in einer Bierflasche mit Kronkorken? Das Weingut Galler aus Kirchheim an der Weinstraße bringt den Bio-Weißwein „2/4“ in Halbliter-Pfandflaschen auf den Markt. Die leere braune Flasche wird einfach dem bundesweiten Mehrwegkreislauf zugeführt. Dafür gibt es acht Cent Pfand je Flasche zurück.

Was für Weinästheten auf den ersten Blick wie ein Frevel wirken mag, ist eine durchaus sinnvolle Innovation für mehr Nachhaltigkeit. „1,1 Milliarden Weinflaschen werden in Deutschland nach einem Gebrauch im Jahr weggeworfen“, sagen die Winzer Ansgar und Katja Galler. „Da ist eine Mehrwegflasche viel umweltschonender.“ Denn mehr als 40 Prozent der CO2-Emissionen eines Weines gehen auf das Konto der Glasflasche. Wird die Flasche mehrfach benutzt wie bei Bierflaschen lange üblich, wird das Klima geschont.

Auch für die Winzer bringt es Vorteile. Glas ist nämlich seit dem Ukrainekrieg zum knappen und teuren Gut geworden. Denn die Herstellung ist sehr energieintensiv, und wichtige Glaswerke in der Ukraine wurden zerstört.

Die Pfälzer Bio-Winzer Galler sind nicht die Einzigen in der Branche, die Wein in Bier-Pfandflaschen verkaufen. Auch das Kölner Start-up Abgefüllt bietet darin Bio-Wein an. Etliche andere Firmen tüfteln an nachhaltigeren Verpackungen aus Pappe und Folien.

Daneben rüttelt ein weiterer Trend die jahrtausendealte Weinbranche auf, die hierzulande mit steigenden Kosten und sinkendem Verbrauch kämpft: Die Nachfrage nach Wein ohne oder mit wenig Alkohol wächst deutlich. „No and low“-Alkohol ist auch ein Schwerpunkt auf der Fachmesse Prowein, zu der sich die Branche ab Sonntag in Düsseldorf trifft.

Wir können die Mehrwegflasche bis zu 50 Mal befüllen, das spart Ressourcen und Energie, vermeidet Abfall. Werner Bender, Genossenschaftsvorstand der Wein-Mehrweg eG

Dass Mehrweg auch bei Wein funktionieren kann, zeigt das Beispiel Württemberg. Bundesweit einmalig gibt es dort seit Jahrzehnten ein regionales Mehrwegsystem für Ein-Liter-Weinflaschen für Trollinger oder Lemberger. Pro Jahr werden 24 Millionen Flaschen für Genossenschaften, Handelskellereien und Weingüter gespült.

Nun hat sich ein Dutzend Württemberger Genossenschaften zur Wein-Mehrweg eG zusammengeschlossen, um nun auch handelsübliche 0,75-Liter-Mehrwegflaschen in Umlauf zu bringen. „Wir können die Mehrwegflasche bis zu 50 Mal befüllen, das spart Ressourcen und Energie, vermeidet Abfall“, so Genossenschaftsvorstand Werner Bender. Nach dem Getränkefachhandel sollen die Pfandflaschen auch in Supermärkten angeboten werden.

Mehrweg scheitert bisher an mehr als 100 Flaschentypen

„Der Druck von Verbrauchern zu nachhaltigen Verpackungen steigt“, bestätigt Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut (DWI). Ein Hindernis für Mehrwegflaschen sei aber die enorme Vielfalt an Weinflaschen. Allein in Deutschland gebe es rund 100 verschiedene Flaschentypen für Wein, weltweit schätzungsweise 400. Mehr als jeder zweite in Deutschland verkaufte Wein stammt aus dem Ausland. Mehrweg könne in größerem Maßstab nur funktionieren, wenn sich die Branche auf fünf bis sechs Flaschenformen einigen kann, meint Büscher.

Die Weinbranche sucht auch nach Alternativen zur Glasflasche. Das Weinhaus Müller aus der Pfalz war einer der ersten Winzer, der seine Weine im Beutel im Karton („Bag in the Box“) anbot. Das klinge zunächst „wie ein kulinarisches Verbrechen“, betont der Winzer. Bei genauerem Hinschauen biete das System aber viele Vorteile. Die Weine werden in einen Mehrliter-Beutel aus Folienverbundmaterial gefüllt, der sich in einem Pappkarton mit Zapfhahn befindet. Wird der Beutel angestochen, fällt er in sich zusammen und verhindert, dass Sauerstoff an den Wein gelangt. So soll der Rebensaft bis zu zwei Monate geschmacksecht bleiben und es lassen sich rund 40 Prozent an Gewicht gegenüber Glasflaschen sparen. „In Skandinavien haben Beutel in der Box schon breite Akzeptanz – auch bei deutschen Importweinen“, berichtet Büscher vom DWI.

Allein in Deutschland gibt es laut Deutschem Weininstitut rund 100 verschiedene Flaschentypen für Wein, weltweit schätzungsweise 400. © dpa/Oliver Berg

Eine Weinflasche aus recycelter Pappe hat Frugalpac aus Großbritannien auf den Markt gebracht. Nach Gebrauch lassen sich Papphülle und Folienbeutel zum Recyceln trennen. Die Pappflasche ist fünfmal leichter als eine Glasflasche und hat einen entsprechend kleineren CO2-Fußabdruck. Das italienische Weingut Cantina Gocchia verkauft bereits 80 Prozent seiner Weine in der „Frugal Bottle“.

Eine findige Idee hatte auch die britische Firma Packamama. Sie hat eine flache Weinflasche aus recyceltem PET entwickelt, die in herkömmliche Briefkästen passen soll. Sie ist viel leichter als Glas und damit gerade für Importwein eine nachhaltige Alternative. Dank des dünnen Profils passen doppelt so viele Flaschen in eine Standard-Weinkiste.

Großes Potenzial für alkoholarmen Wein

Weintrinker legen nicht nur mehr Wert auf Klimaschutz, sondern auch auf ihre Gesundheit. „Weine ohne oder nur mit wenig Alkohol haben ein riesiges Potenzial – auch wenn der Marktanteil erst bei einem Prozent liegt“, so Büscher. Marktforscher IWSR erwartet jährliche Wachstumsraten von sieben Prozent. „Die größte Herausforderung bei alkoholfreien Weinen ist bisher ein Geschmack, der überzeugt“, meint Weinexperte Dan Mettyear vom IWSR.

Bei sprudelndem Sekt sind schon sieben bis acht Prozent des Marktes alkoholreduziert. „In spätestens fünf bis zehn Jahren wird jedes Weingut alkoholfreie Varianten anbieten“, ist Büscher überzeugt. Alkoholreduzierter Wein darf bis zu 0,5 Volumenprozent Alkohol enthalten, alkoholfreier Wein 0,0 Prozent.

26 Cent pro Liter wurde deutscher Wein 2022 durchschnittlich teurer.

Ein Pionier für alkoholreduzierte Weine ist Kolonne Null aus Berlin. Das Start-up arbeitet seit 2018 mit Winzern weltweit zusammen. Im eigenen Weinlabor werden Wein- und Sektsorten identifiziert, die sich für alkoholarme Varianten eignen. Durch Vakuumdestillation bei 30 Grad wird der Alkohol entzogen.

„Säure und Holz sind ein wichtiger Treiber für den Geschmack“, erklärt Rößler, der in diesem Jahr 700.000 Flaschen alkoholreduzierten Premiumwein verkaufen will. „Die typischen Käufer sind um die 30-Jährige und deren Elterngeneration, die Alkohol nicht mehr so vertragen.“ Kolonne Null exportiert bereits alkoholfreie Weine. Im Sommer ist der Schritt in den US-Markt geplant.

Abgesehen von alkoholfreien Sorten ist der deutsche Weinmarkt gesättigt. „Wer ins Regal will, muss Wettbewerber verdrängen“, so Experte Büscher. Wegen steigender Kosten für Energie, Glas, Holz und Verpackungen mussten die Winzer ihre Preise anheben. Deutscher Wein verteuerte sich 2022 im Handel im Schnitt um 26 Cent auf 4,18 Euro für den Liter, ermittelte Marktforscher NielsenIQ. Die Deutschen kauften deshalb weniger Wein. Der Pro-Kopf-Konsum sank um gut eine Flasche Wein auf 19,9 Liter.

In Zeiten der Inflation greifen die Deutschen lieber zu günstigeren Weinen aus dem Ausland. Heimische Anbieter verkauften 14 Prozent weniger Wein. Die Umsätze sanken um acht Prozent. Bei ausländischen Weinen, die im Schnitt 3,64 Euro (plus sieben Cent) kosten, sank der Absatz um sieben Prozent und der Umsatz um fünf Prozent.

Das Weininstitut rechnet nicht damit, dass der Weinkonsum hierzulande steigen wird. Einzig Innovationen hätten noch eine Chance auf Wachstum. Der Pfälzer Bio-Wein in der Halbliter-Pfandflasche für Bier erfährt bislang jedenfalls positive Resonanz – nicht nur wegen der Nachhaltigkeit, sondern auch wegen der Größe. „Zwei Viertel Wein lassen sich gut zu zweit an einem Abend auftrinken, anders als eine 0,75 Liter-Flasche“, so Winzerin Katja Haller.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.

