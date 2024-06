Quadratmeter teurer als ein Neuwagen Teuerstes Haus auf Immoscout24 steht in Kampen auf Sylt

Das teuerste zum Verkauf stehende Haus in Deutschland befindet sich laut ImmoScout24 auf Sylt. Es handelt sich um ein Reetdachhaus nahe den Dünen bei Kampen für 15,5 Millionen Euro, wie die Internetplattform am Dienstag mitteilte.

Eine Jugendstilvilla mit Türmchen im noblen Berliner Villenviertel Grunewald für 13,5 Millionen Euro folgt demnach auf Rang zwei vor einem Luxushaus in München-Bogenhausen mit Wellnessbereich und Weinkeller (13,2 Millionen Euro).

Von den zehn teuersten Angebots-Häusern stehen dem Immobilienportal zufolge drei in Berlin, zwei auf Sylt und eines in München.

Die Quadratmeterpreise sind jedoch sehr unterschiedlich. „Im Dünen-Haus bei Kampen kostet der Quadratmeter mit 38.750 Euro so viel wie ein Neuwagen.“ In der Berliner Jugendstilvilla kostet der Quadratmeter laut ImmoScout24 11.165 Euro. In Deutschland habe der durchschnittliche Angebotspreis für Häuser zum Kauf zuletzt bei 2727 Euro im Bestand und 3724 im Neubau gelegen, hieß es.

Teuerstes Pflaster ist wie seit langem München. Dort werden für den Quadratmeter in einem durchschnittlichen Neubau-Einfamilienhaus 10.463 Euro aufgerufen. (Reuters)