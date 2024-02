Geständiger Ex-Manager Wirecard-Kronzeuge Bellenhaus kommt aus Untersuchungshaft frei

Der angeklagte Wirecard-Manager Oliver Bellenhaus kommt nach mehr als dreieinhalb Jahren aus der Untersuchungshaft frei.

Die vierte Strafkammer des Landgerichts Münchens habe den Haftbefehl außer Vollzug gesetzt und die Haftentlassung angeordnet, sagte ein Sprecher des Gerichts am Dienstag. Es habe damit einem Antrag der Verteidigung stattgegeben.

Der 50-jährige ehemalige Statthalter des Zahlungsabwicklers in Dubai werde die Justizvollzugsanstalt in München-Stadelheim voraussichtlich noch am Dienstag verlassen. Bellenhaus gilt in dem Prozess um die Pleite von Wirecard als Kronzeuge. Er hatte sich kurz nach der Insolvenz im Juni 2020 den Behörden gestellt.

Im Frühjahr 2022 hatte die Staatsanwaltschaft Bellenhaus und den früheren Wirecard-Chef Markus Braun wegen bandenmäßigen Betrugs, Bilanzfälschung, Marktmanipulation und schwerer Untreue angeklagt. Während Braun die Vorwürfe zurückweist, hatte Bellenhaus eingeräumt, dass ein Großteil des Asien-Geschäfts von Wirecard praktisch erfunden gewesen sei.

Grund für die Freilassung seien neben Bellenhaus’ Geständnis und der langen Haftdauer seine Bemühungen um eine Wiedergutmachung des Schadens, sagte der Sprecher des Gerichts.

Bellenhaus hatte angekündigt, keine Ansprüche auf rund sechs Millionen Euro in einer Stiftung in Liechtenstein zu erheben, die er größtenteils für seine Beteiligung an dem mutmaßlichen Betrug erhalten hatte.

Nach Informationen des „Spiegels“ ist die Entlassung mit der Auflage verbunden, Deutschland nicht zu verlassen. Bellenhaus wird weiterhin zweimal pro Woche im Gericht erscheinen müssen. Der Prozess soll noch bis Ende dieses Jahres dauern. (Tsp, Reuters)