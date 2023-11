Große Fragen, Kluge Köpfe Wie kommt Deutschland wieder nach, Herr Fratzscher?

Selten in den letzten 30 Jahren war die wirtschaftliche Situation in Deutschland so schwierig wie aktuell. Das Problem ist nicht konjunktureller Natur – Deutschland ist nicht der kranke Mann Europas, wie gerne kolportiert wird –, sondern dass Deutschland nicht zukunftsfähig Richtung ökologische, digitale und wirtschaftliche Transformation ist. Eine Investitionsoffensive könnte einen entscheidenden Impuls setzen, um Deutschland aus seiner Depression herauszuholen und notwendige Veränderungen anzustoßen.