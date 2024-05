„Großer Nachteil für den Wirtschaftsstandort“ Die Kita-Krise kostet Deutschland fast 23 Milliarden Euro

Regelmäßig, sagt Michelle Franco, stehe ihr Chef bei ihr im Büro und frage, ob sie nicht mehr als 70 Prozent arbeiten wolle. Das Angebot würde die Juristin gern annehmen. „Aber das geht nicht“, sagt sie. Denn Franco hat eine dreijährige Tochter – und für die gibt es nur einen Betreuungsplatz bis 14.30 Uhr.

Franco ist damit kein Einzelfall. Die Jobplattform Stepstone hat 2000 Eltern mit Kindern unter zehn Jahren zu ihrer beruflichen Situation befragt. Rund 66 Prozent der Eltern, die in Teilzeit arbeiten, sagten, sie würden lieber vollzeitnah oder Vollzeit arbeiten – wenn Rahmenbedingungen wie zum Beispiel die Kindertagesbetreuung gesichert wären.

1,2 Milliarden Arbeitsstunden entgehen der Wirtschaft

Der hohe Anteil lässt laut den Analysten von Stepstone erahnen, wie viel fehlende Kitaplätze die deutsche Wirtschaft kosten: Würde man die 66 Prozent auf alle Eltern mit Kindern unter zehn Jahren übertragen, die in Deutschland weniger als 30 Stunden arbeiten, entgingen der deutschen Wirtschaft bis zu 1,2 Milliarden Arbeitsstunden pro Jahr.

Multipliziert mit den entsprechenden Medianeinkommen in Deutschland würden sich dadurch jährlich bis zu 22,7 Milliarden Euro ergeben, die nicht verdient werden. Dieses nicht ausgeschöpfte wirtschaftliche Potenzial entspricht 0,55 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2023.

0,55 Prozent von Deutschlands Bruttosozialprodukt – das ist das durch fehlende Betreuungsplätze nicht ausgeschöpfte wirtschaftliche Potenzial.

Die Berechnung von Stepstone ist stark vereinfacht und daher nur ein Schätzwert. Sie zeigt aber: Fehlende Betreuungsplätze sind lange nicht mehr nur ein privates Problem. „Das belastet auch die Wirtschaft“, bestätigt Wido Geis-Thöne, Experte für Familienpolitik und Migrationsfragen am Institut der deutschen Wirtschaft (IW).

Denn: In Zeiten, in denen der Fachkräftemangel als Wachstumsbremse für die deutsche Wirtschaft gilt, wird jede verfügbare Arbeitskraft dringend gebraucht. Viele Unternehmen, sagt Geis-Thöne, könnten wegen Personalengpässen ihr Produktionspotenzial nicht ausschöpfen. Wenn Eltern also länger als nötig dem Arbeitsmarkt fernbleiben, kann das kurzfristig zu Wertschöpfungsverlusten führen – und langfristig dazu, dass die Innovationskraft und die Produktivität sinken.

Vor allem Frauen, auch das zeigt die Stepstone-Umfrage, würden mehr arbeiten, wenn die Kindertagesbetreuung gesichert wäre. Der Mangel an Kitaplätzen wirkt sich also enorm auf den Arbeitsmarkt aus.

Unternehmen leiden unter Mangel an Kitaplätzen

Das spüren auch die Unternehmen. Beim Kochboxenhersteller Hellofresh zum Beispiel haben etwa 20 Prozent der rund 2000 Mitarbeiter Kinder. Dass Betreuungsplätze fehlten, sagt Personalchef Johannes Willberg, spürten nicht nur die Mitarbeiter in ihrem Arbeitsalltag, sondern auch für das Unternehmen habe dies wirtschaftliche Auswirkungen.

„Ich hatte bereits in meinem direkten Team selbst den Fall, dass eine Führungskraft die Elternzeit verlängern musste, weil die Betreuung des Kindes nicht gesichert war“, sagt Willberg. Das sei vor allem bei kritischen Führungspositionen ein Problem, für die das Unternehmen dann aufwendig befristeten Ersatz suchen müsse.

Ohne gesicherte Kinderbetreuung ist es schwer, Talente für Berlin zu begeistern. Johannes Willberg, Hellofresh-Personalchef

Noch gravierender seien aber die Auswirkungen auf den Rekrutierungsprozess – vor allem, wenn es darum gehe, ausländische Beschäftigte zu gewinnen. Erst kürzlich, erzählt Willberg, sei ein wichtiger Mitarbeiter nach einem Jahr erfolgloser Suche nach einem Krippenplatz für das zweite Kind wieder in sein Heimatland gezogen.

Hellofresh versuche zwar, seine ausländischen Mitarbeiter beim Start in Deutschland zu unterstützen. „Aber ohne gesicherte Kinderbetreuung ist es schwer, Talente für Berlin zu begeistern“, sagt Willberg. „Das ist ein großer Nachteil für den Wirtschaftsstandort Deutschland.“

Kita-Krise als Wachstumsbremse

Den sieht auch IW-Ökonom Geis-Thöne. Nicht nur haben fehlende Kitaplätze zur Folge, dass viele Mütter und in selteneren Fällen auch Väter später als gewünscht auf den Arbeitsmarkt zurückkehren. Der Personalmangel in den Kitas führt laut dem Ökonomen auch dazu, dass Eltern, die einen Platz haben, sich nicht auf die Betreuung verlassen können – und deshalb die Stunden reduzieren.

„Dadurch können sich Lebensentwürfe langfristig ändern“, sagt Geis-Thöne. Heißt: Häufig arbeiten vor allem Frauen dann lange in Teilzeit – auch wenn die Kinder bereits älter sind. Die Berechnung der Kollegen von Stepstone hält er für eine gute Schätzung, wie viel wirtschaftliches Potenzial durch fehlende Betreuungsplätze liegen bleibt. Ob es bei optimalen Bedingungen vollständig gehoben werden könnte, hält er allerdings für fraglich. „Da spielen zu viele andere Faktoren mit hinein.“

30 Prozent aller Eltern von Kita-Kindern mussten 2023 wegen Schließungen ihre Arbeitszeit verkürzen.

Von einer optimalen Betreuungssituation ist man aber ohnehin weit entfernt. Nach Berechnungen der Bertelsmann-Stiftung, die Ende vergangenen Jahres veröffentlicht wurden, fehlten bundesweit trotz Rechtsanspruch mehr als 400.000 Kitaplätze. Von den Eltern, die einen Platz bekommen haben, war im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte (57 Prozent) mit verkürzten Öffnungszeiten und temporären Schließungen konfrontiert, zeigt eine Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung. Knapp 30 Prozent haben deshalb zeitweise ihre Arbeitszeit reduziert.

Zwei Jahre auf der Kita-Warteliste

Zwar werde das Betreuungsangebot ausgebaut – gleichzeitig ist laut Geis-Thöne aber der Bedarf gestiegen. Zum einen seien gerade in den 2010er-Jahren viele Kinder in Deutschland geboren worden, sodass nun viele im Kitaalter sind. Zum anderen fragten immer mehr Eltern immer früher Plätze für ihre Kinder an. So sei die Betreuung von Kindern im Alter von zwei Jahren inzwischen Standard geworden.

Vor allem Mütter müssen einspringen, wenn die Kita wegen Personalmangel ihre Öffnungszeiten verkürzt. © dpa/Julian Stratenschulte

Bei Juristin Michelle Franco zum Beispiel war lange nicht klar, ob sie überhaupt einen Kitaplatz bekommt – dabei hatte sie sich gleich nach der Geburt ihrer Tochter beworben. Zwei Jahre stand sie auf den Wartelisten von mehr als zehn Kitas und erhielt nie eine Rückmeldung. „Ich hing total in der Luft“, sagt sie. „Ich wusste nicht, ob ich überhaupt arbeiten kann.“ Nur weil jemand bei einer anderen Kita kurzfristig abgesprungen ist, hat Franco überhaupt einen Platz bekommen.

Dann kommt morgens um halb acht eine Mail, dass man sein Kind zu Hause lassen soll. Michelle Franco, Juristin, über die Auswirkungen des Personalmangels an Kitas

Und auch da häufen sich die Probleme: Eigentlich sollte ihre Tochter bis 15.30 Uhr betreut werden. Wegen Personalmangels muss Franco sie aber schon um 14.30 Uhr abholen. Hinzu kommt, dass sie immer wieder einspringen muss, wenn die Kita spontan schließt. „Dann kommt morgens um halb acht eine Mail, dass man sein Kind zu Hause lassen soll.“

In diesem Fall spannt Franco wenn möglich ihre Mutter ein. Oft muss sie aber auch zu Hause bleiben und im Homeoffice arbeiten – oder einen Tag Urlaub nehmen. „Eine Vollzeitstelle ist unter diesen Bedingungen unmöglich“, sagt sie.

Nicht alle Eltern können flexibel reagieren

Dabei hat Franco noch einen Job, in dem sie recht flexibel reagieren kann. Tobias Zimmermann, Arbeitsmarktexperte bei Stepstone, sieht hier bei vielen Eltern Probleme: „Spontane Kitaschließungen und eingeschränkte Öffnungszeiten erfordern Flexibilität, die nicht automatisch in jedem Job gegeben ist“ – zum Beispiel bei Schichtarbeitern.

Ungeplante Schließtage, verkürzte Öffnungszeiten, lange Wartelisten auf Plätze – diese Probleme machen sich auch in Konzernen wie BMW, Merck oder Porsche bemerkbar. So sieht etwa Porsche-Personalvorstand Andreas Haffner regelmäßig, wie Eltern in der Belegschaft an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. „Das System bietet zu wenig Planungssicherheit“, findet der Manager.

38 Prozent der Porsche-Mitarbeiter würden in Vollzeit arbeiten, wenn sie eine gute Kinderbetreuung hätten.

Eine interne Umfrage des Unternehmens kommt zu einem ähnlichen Ergebnis wie Stepstone. Darin gaben 44 Prozent der Mitarbeiter an, dass ihr aktuelles Arbeitszeitmodell davon abhängt, ob ihre Kinder betreut werden können. 38 Prozent würden in Vollzeit arbeiten, wenn eine gute Betreuung gesichert wäre. „Gerade mit Blick auf den Fachkräftemangel sind diese Ergebnisse besorgniserregend“, sagt Haffner.

Beschäftigte fühlen sich nicht unterstützt

Mit Maßnahmen wie flexiblen Arbeitszeiten, Betreuungszuschüssen oder Betriebskitas können Unternehmen Mütter und Väter unterstützen. Allerdings scheint es auch hier zu hapern. Viele Eltern fühlen sich beim Wiedereinstieg nach der Elternzeit von ihren Arbeitgebern alleingelassen. Jeder Zweite gab in der Stepstone-Umfrage an, nach der Elternzeit keine Unterstützung vom Unternehmen erhalten zu haben. Von Homeoffice-Möglichkeiten (30 Prozent) und flexiblen Arbeitszeiten (39 Prozent) berichtete nur etwa jeder Dritte.

Bei anderen Maßnahmen sieht es noch schlechter aus. Finanzielle Unterstützung für eine externe Betreuung oder Feedbackrunden zum Wiedereinstieg bieten laut Umfrage nur wenige Unternehmen an. Gleiches gilt für Betriebskindergärten oder -krippen – obwohl jeder dritte Beschäftigte sie für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für besonders wichtig hält.

700 Betreuungsplätze bietet BMW – doch der Bedarf ist viel höher.

In der Regel sind es vor allem größere Unternehmen, die Betriebskindergärten zur Verfügung stellen. Allerdings ist auch hier das Platzangebot begrenzt. BMW beispielsweise bietet über betriebsnahe Kitas, Elterninitiativen und Kooperationen deutschlandweit mehr als 700 Betreuungsplätze an. Laut einem Sprecher des Autobauers könnten es allerdings noch mehr sein – die Räume seien da, das Personal nicht.

Beim Pharmaunternehmen Merck gibt es am Hauptsitz in Darmstadt eine Einrichtung mit knapp 200 Plätzen. Die Nachfrage sei aber deutlich höher, heißt es aus der Konzernzentrale.

Bei Hellofresh können Eltern ihre Kinder mit zur Arbeit nehmen, wenn die Kita kurzfristig schließen muss. Es gibt eine große Spielecke mit angrenzenden Schreibtischen und einen Wickelraum. Außerdem bietet das Unternehmen mehrmals in der Woche eine Kinderbetreuung im Berliner Büro an, die vorab online gebucht werden kann. „Das wird gut angenommen“, sagt Hellofresh-Personalchef Willberg.

Eigentlich wollte Hellofresh 2021 auch einen Betriebskindergarten auf dem neuen Campus eröffnen. Das Konzept stand. Doch dann scheiterte die Gründung an bürokratischen Hürden. Es gab nicht genügend umzäunte Grünflächen in der Umgebung.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.