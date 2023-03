Großstreik im Verkehr Das sollten Arbeitnehmer am Montag beachten

Deutschland dürfte am kommenden Montag in weiten Teilen stillstehen. Die Gewerkschaften Verdi und EVG haben einen bundesweiten Warnstreik für den öffentlichen Verkehr und bestimmte Autobahnen angekündigt. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will Busse und Bahnen im Fern- und Nahverkehr komplett bestreiken. Auch der Passagierverkehr der Flughäfen und die Binnenschifffahrt fallen weitgehend aus.

