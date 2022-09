Hakle-Chefs im Interview „Hätten wir die Staatshilfe schneller bekommen, wären wir jetzt nicht zahlungsunfähig“

Herr Jung, Frau Jung, Toilettenpapier war zu Beginn der Pandemie fast schon ein Luxusgut. Jetzt müssen Sie als Nummer zwei im Markt Insolvenz anmelden. Wieso?

Volker Jung: Die Energiekosten haben uns in die Zahlungsunfähigkeit getrieben. Im August haben wir verglichen mit 2019 sechsmal so viel Geld für Gas und Strom bezahlt. Zwischenzeitlich sind die Gaspreise binnen eines Tages um 30 Prozent gestiegen. Das konnten wir nicht abfedern. Solche Verwerfungen habe ich noch nicht erlebt, dabei bin ich seit 20 Jahren in der Papierindustrie tätig.

