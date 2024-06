HBM-Chips aus Südkorea Die KI-Stars, von denen Nvidia abhängig ist

Beim Besuch in Taiwan vor wenigen Tagen wurde Jensen Huang wie ein Filmstar empfangen. Überall jubelten Passanten dem wie immer in eine schwarze Lederjacke gekleideten Nvidia-Chef zu und machten Selfies. Die taiwanesischen Medien sprachen von „Jensenity“. Das ist ein Wortspiel aus dem Vornamen des Milliardärs und dem englischen Begriff „Insanity“, was so viel bedeutet wie Wahnsinn.