Henkel als Vorreiter Dax-Unternehmen führt voll bezahlte Elternzeit ein

Der Konsumriese Henkel will die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern – und führt für die rund 50.000 Beschäftigten weltweit eine achtwöchige, voll vergütete Elternzeit ein. Das kündigte der Persil- und Pril-Hersteller am Mittwoch an. Mitarbeiter können den Zeitraum im ersten Jahr nach der Geburt des Kindes wählen.