Highspeed-Internet im Flugzeug Musk baut das Satelliteninternet von Starlink deutlich aus

Mit dem Start einer Falcon-9-Rakete vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral hat das Unternehmen SpaceX einen Rekord aufgestellt. Die am Wochenende gestartete Rakete sei zum 15. Mal wiederverwendet worden, sagte eine SpaceX-Mitarbeiterin dem Handelsblatt. Das habe es zuvor noch nicht gegeben. SpaceX ist es gelungen, durch die mehrmalige Verwendung von Raketen die Kosten in der Raumfahrt deutlich zu senken.

