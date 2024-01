Abnehmspritze für alle? Was Novo Nordisk für 2024 plant

Novo Nordisk hat am Mittwoch nach starken Jahreszahlen die Marke von 500 Milliarden Dollar Börsenwert laut dem Finanzdienst Bloomberg geknackt. Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns stieg im frühen Handel um mehr als 4 Prozent auf ein Rekordhoch von gut 104 Euro. Bisher war der französische Luxuskonzern LVMH das einzige europäische Unternehmen, das je so hoch an der Börse gehandelt wurde.