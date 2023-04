Im Vergleich zum Vormonat Deutsche Inflationsrate im April auf 7,2 Prozent gesunken

Der Inflationsdruck in Deutschland hat auch im April nachgelassen. Die Verbraucherpreise stiegen im Schnitt um 7,2 im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf 7,3 Prozent gerechnet, nach 7,4 Prozent im März. (Reuters)