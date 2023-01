Immer neue Regeln Wie die Bürokratie Deutschlands Betriebe lähmt

Ihre Registrierkasse steht für Maria Gruber im Zentrum des Übels. Die 49-Jährige möchte einfach nur ihren Papierwarenladen führen. Doch immer wieder kommen ihr amtliche Anforderungen in die Quere. Und viele davon haben mit der Kasse zu tun. Gruber heißt eigentlich anders.

Doch weder ihren Namen noch den genauen Standort ihres Ladens in einem kleineren Ort in Süddeutschland möchte sie in der Zeitung lesen. Bloß nicht „noch mehr Konfrontationen und Konflikte riskieren“ mit den Behörden.

Schon 2016 hatte sich Gruber eine Registrierkasse für rund 1000 Euro kaufen müssen, um Gesetzesverschärfungen zur Geldwäschebekämpfung zu entsprechen. Dann kam 2021 die „Nichtbeanstandungsregelung zur Aufrüstung elektronischer Aufzeichnungssysteme mit einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung“. Die Kasse musste technisch aufgerüstet werden. Kostenpunkt 400 Euro.

Bei der nächsten Betriebsprüfung tat Gruber dann, was die Behörden verlangten: Sie kopierte die Daten der ordnungsgemäß gegen Manipulationen gesicherten Kasse und schickte sie in elektronischer Form an das Finanzamt.

Doch das Finanzamt konnte die ausgelesenen Daten gar nicht auswerten, sie müssten erst konvertiert werden, hieß es. Eine Anforderung, die die Einzelhändlerin selbst nicht leisten konnte. Ein Fachbetrieb musste diese Aufgabe übernehmen – für noch einmal 200 Euro.

Bürokratie treibt in den Wahnsinn

Es sind Fälle wie dieser, die Bürgerinnen und Bürger quer durch die Republik in den Wahnsinn treiben. Besonders betroffen sind Kleinunternehmerinnen wie Gruber, für die jede neue Regel noch mehr Arbeit nach Ladenschluss bedeutet – und noch weniger Geld, das am Ende des Monats zum Leben übrig bleibt.

Und das alles in einer Zeit, da die deutsche Wirtschaft ohnehin schon mit ungekannten Widrigkeiten konfrontiert ist: Energiekrise und hohe Inflation, Material- und Rohstoffengpässe. Wurde das Geschäft durch die Lockdowns in der Coronapandemie bereits drastisch erschwert, belasten nun die Folgen von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine die Betriebe.

Dazu kommt immer auch ein ganz spezieller und ausschließlich hausgemachter Feind: die Bürokratie. Seit Jahren spricht die Politik davon, dass der Staat das Leben der Bürgerinnen und Bürger nicht mit immer neuen Vorschriften komplizierter machen dürfe. Doch es passiert das Gegenteil – wie gerade erst wieder Millionen von Immobilienbesitzern feststellen durften.

Für die Neubemessung der Grundsteuer mussten sie unzählige Daten zu ihren Häusern und Grundstücken in Formulare eintragen. Daten wohlgemerkt, über die der Staat an anderer Stelle längst verfügt, wie der ehemalige Chef des Normenkontrollrats, Johannes Ludewig, im Handelsblatt-Interview betont.

Doch eine Mischung aus übertriebenem Datenschutz, veralteten Verwaltungsstrukturen und einer gehörigen Portion Beamtenträgheit sorgt dafür, dass der Staat die Aufgabe der Datenrecherche und -übermittlung lieber dem Bürger überträgt. Dessen vergeudete Lebenszeit kennt kein Budget.

Weniger Bürokratie und eine effiziente Regulierung sind ein Konjunkturimpuls zum Nulltarif. Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI)

Kurios: Auch jene Politiker, die all die neuen Regeln machen, sind gegen solche Auswüchse nicht gefeit. Um die Nebeneinkünfte der Bundestagsabgeordneten zu erfassen, erhielten diese einen 23-seitigen Fragebogen. Allerdings in Papierform. Nun muss die Bundestagsverwaltung die Antworten der 736 Abgeordneten in eine bislang nur halbfertige Datenbank eingeben.

Die Ohnmacht gegenüber dem bürokratischen Leviathan, die so mancher Normalbürger anlässlich der Grundsteuererklärung spürt, ist für viele Unternehmer zum alltäglichen Lebensgefühl geworden. Die Politik rede über Entlastungen für die Wirtschaft etwa durch eine Gaspreisbremse, sagt Markus Peifer, Rechtsexperte beim Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH).

Solche Überlegungen seien sicher richtig: „Aber komplett ausgeblendet werden die zahlreichen Belastungen durch Bürokratie“, so Peifer. „Dabei gibt es hier viele Abbaumöglichkeiten, die die Betriebe deutlich entlasten würden.“

Auch der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, ist überzeugt: „Weniger Bürokratie und eine effiziente Regulierung sind ein Konjunkturimpuls zum Nulltarif.“ Wirtschaft und Verwaltung wäre in der aktuellen Krise geholfen – ohne die öffentlichen Haushalte weiter zu belasten. Doch dazu wäre ein Systemwechsel nötig. Ein Einsehen, dass immer neue Vorschriften gewaltige gesamtgesellschaftliche Kosten nach sich ziehen.

Warum ist Bürokratie wichtig und wie viel kostet sie?

Neue Gesetze und Verordnungen kommen von allen Seiten: vom Bund, von den Ländern, den Kommunen und von der EU. Kleine und mittlere Unternehmen leiden dabei besonders unter Bürokratie.

Beispiel Kreislaufwirtschaftsgesetz: Es sieht vor, dass Betriebe einen „Abfallbeauftragten“ zu bestimmen haben. Geregelt ist das – natürlich – in der Abfallbeauftragtenverordnung (AbfBeauftrV). Der Beauftragte muss besonders qualifiziert sein und regelmäßig an Schulungen teilnehmen. Ein großer Aufwand vor allem für Betriebe, bei denen gar nicht viel Abfall anfällt. Am Ende hat der Müllexperte zudem nur eine beratende Funktion – hauptverantwortlich für die Müllentsorgung bleibt trotzdem der Chef. Eine Ausnahme von der Pflicht zur Bestellung eines Abfallbeauftragten zu beantragen bedeutet wiederum erheblichen bürokratischen Aufwand.

Dass es bei der deutschen Bürokratie um mehr geht als ein zeitfressendes Ärgernis, zeigt ein Blick auf diese Zahlen:

Derzeit sind nach Auskunft des Bundesjustizministeriums allein 1778 Bundesgesetze und 2821 Bundesverordnungen in Kraft. Hinzu kommt ein Vielfaches an Landesgesetzen und -verordnungen.

Rund 350 Millionen Euro schwer ist laut Statistischem Bundesamt die Belastung, die deutsche Unternehmen jährlich allein aufgrund von Statistikmeldepflichten schultern müssen.

In einem familiengeführten Betrieb des Gastgewerbes fallen laut Deutschem Industrie- und Handelskammertag (DIHK) pro Woche 14 Stunden Arbeitszeit für Bürokratiepflichten an.

Bürokratie kostet ein typisches mittelständisches Unternehmen 2,5 Prozent seines Jahresumsatzes.

Allein die Steuerverwaltung verursacht nach Berechnungen des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) 45 Prozent der gesamten Bürokratiekosten.

Zuletzt bezifferte die Bundesregierung die jährlichen Bürokratiekosten für die Wirtschaft auf mehr als 51 Milliarden Euro. Nicht enthalten in dieser Summe sind die Kosten, die entstehen, wenn Unternehmer Investitionen wegen zu viel Bürokratie gar nicht erst angehen oder dem Unternehmertum womöglich ganz den Rücken kehren.

In den Jahren 2019 und 2020 wurde laut Bundesvereinigung der Arbeitgeber (BDA) der laufende Erfüllungsaufwand von Gesetzen und Verordnungen zwar um 1,168 Milliarden Euro reduziert, im gleichen Zeitraum ist aber ein einmaliger Erfüllungsaufwand mit Kosten von 2,583 Milliarden Euro angefallen. Laufender Erfüllungsaufwand entsteht etwa durch Dokumentations- und Meldepflichten, etwa das Führen von Temperaturtabellen in der Gastronomie. Der einmalige Erfüllungsaufwand entsteht, wenn zum Beispiel durch staatliche Anforderungen neue IT-Systeme eingerichtet werden müssen.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Jeder Staat braucht Bürokratie. Schon der Soziologe Max Weber hat in seiner Bürokratietheorie erkannt: Bürokratie schafft Rechtssicherheit, weil für alle gleiche Regeln gelten und Entscheidungsprozesse sich jederzeit durch lückenlose Aktenführung nachvollziehen lassen.

Bürokratisch gefällte Entscheidungen sind im besten Fall rational, gewissenhaft, an Gesetzen orientiert und von Sachkenntnis und Ausgewogenheit geprägt. Damit sind sie besonders geeignet, einen Interessenausgleich zwischen widerstreitenden gesellschaftlichen Zielen zu schaffen.

Etwa dem Wunsch einer Unternehmerin, mit einer neuen Fabrikhalle in zusätzliches Wachstum zu investieren, und dem Wunsch der Anwohner nach Ruhe in der Nachbarschaft. Keine moderne Gesellschaft ist ohne bürokratische Prozesse denkbar – und ohne Staatsbedienstete, die sie lenken.

Doch die Grenze zwischen nützlicher Bürokratie und schädlichem Bürokratismus verläuft fließend. Vieles deutet darauf hin, dass Deutschland diese Grenze inzwischen überschritten hat – in die falsche Richtung.

Belastung für den Standort

Beim DIHK melden sich fast täglich genervte Betriebe. „Viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind ernüchtert darüber, dass sie selbst in der aktuellen Krise keine spürbaren Vereinfachungen und Entlastungen erleben“, sagt DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben. „Im Gegenteil: Die Anforderungen steigen weiter.“

Siehe etwa die erweiterte Nachhaltigkeitsberichterstattung: Hier gebe es 400 Seiten neue Regeln, klagt der BDI. Oder das neue Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, das Unternehmen ab einer bestimmten Größe dazu verpflichtet, „menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten in angemessener Weise zu beachten mit dem Ziel, menschenrechtlichen oder umweltbezogenen Risiken vorzubeugen oder sie zu minimieren oder die Verletzung menschenrechtsbezogener oder umweltbezogener Pflichten zu beenden“.

Das ist natürlich ein wünschenswertes Ziel, so, wie die meisten neuen Regeln einem wünschenswerten Ziel dienen. Gerade das macht die bürokratische Versuchung so süß: Eine neue Regel ist schnell gemacht, kostet den Staat wenig, und wer will schon gegen Menschenrechte argumentieren?

Die wahren Kosten der Bürokratie offenbaren sich nur schleichend. Im schlimmsten Fall führt der Paragrafendschungel dazu, dass Deutschland als Wirtschaftsstandort international lieber gemieden wird. Mit weitreichenden Konsequenzen etwa für die Start-ups hierzulande.

Das zeigt sich etwa am Fall von Joshua Browder. Mit 16 Jahren programmierte der gebürtige Londoner eine iPhone-Anwendung, um die Berichte der Nichtregierungsorganisation Freedom House weltweit verfügbar zu machen. Mit 18 schuf er die Plattform Donotpay, die Nutzern Hilfe bei einfachen Rechtsfragen anbietet und mittlerweile überall in den USA und in Großbritannien verfügbar ist.

Im Dezember 2021 stand Browder vor einer ganz neuen Herausforderung: Er wollte in ein deutsches Start-up investieren – und musste sich somit auf die Bürokratie hierzulande einlassen. „Wünscht mir Glück, Leute!“, schrieb Browder auf Twitter.

Diese ganzen Vorgänge schaden dem internationalen Ruf des Standorts Deutschland massiv. Lisa Gradow, Gründerin, Investorin und Mitglied des Beirats Junge Digitale Wirtschaft im Bundeswirtschaftsministerium

Später berichtete er, er habe das Wort „Apostille“ gelernt und sei kurz davor aufzugeben, weil die Formulare der deutschen Behörden „einfach zu heftig“ seien. Eine Apostille ist die Beglaubigung für die Echtheit eines ausländischen Dokuments, die deutsche Behörden (wie auch die vieler anderer Länder) gern verlangen.

Auch Lisa Gradow, Gründerin mehrerer Start-ups und selbst Investorin, berichtet, dass die deutsche Bürokratie bei Kapitalgebern weltweit berüchtigt sei. „Diese ganzen Vorgänge schaden dem internationalen Ruf des Standorts Deutschland massiv“, sagt Gradow, die auch Mitglied des Beirats Junge Digitale Wirtschaft im Bundeswirtschaftsministerium ist.

Die einfachste Lösung oft: aus einem deutschen Start-up ein amerikanisches zu machen. Mithilfe eines sogenannten „Flips“ kann die amerikanische Tochter zur Konzernmutter werden und das deutsche Start-up somit zu einem US-amerikanischen, für das in der Regel deutlich weniger und pragmatischere Vorschriften gelten.

Der ewige Kampf gegen die Paragrafen

Dabei ist es nicht so, dass Deutschland in den vergangenen Jahren nichts unternommen hätte gegen den Papierkrieg und die unmoderne Verwaltung. Davon künden die Bürokratieentlastungsgesetze I bis III mit einem Entlastungsvolumen für die Wirtschaft von fast zwei Milliarden Euro.

Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft kritisierten dennoch einhellig, die Wirkung der Gesetze sei „in der unternehmerischen Praxis wenig spürbar“ gewesen. Im Koalitionsvertrag verspricht die Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP nun ein Bürokratieentlastungsgesetz IV. Bislang liegen jedoch keine konkreten Vorschläge auf dem Tisch.

Der 2006 eingerichtete Nationale Normenkontrollrat (NKR) pocht zwar regelmäßig auf eine praxistaugliche Gesetzgebung der Bundesregierung und überprüft Kosten und Aufwand von neuen Regelungen für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung. Das unabhängige Gremium kann jedoch auch nicht mehr als mahnen.

Schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren wie beim Bau der Tesla-Gigafactory bei Berlin sind nach wie vor die Ausnahme. © dpa/Patrick Pleul

Der neue NKR-Chef, der Unternehmer Lutz Goebel, meint: „Während Deutschland bei der Digitalisierung immer weiter abgehängt wird, sattelt es bei der Bürokratie immer weiter drauf.“ Für große Unternehmen bedeute das immense Kosten, für kleine könne es existenzbedrohend sein. Goebel fordert: „Wir brauchen einen Neustart beim Bürokratieabbau – erst recht in Krisenzeiten!“

Der ehemalige NKR-Chef Ludewig kritisiert, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Normenkontrollrat im Dezember 2021 aus dem Kanzleramt ins Justizministerium verlagert hat: „Dies ist weithin als Signal verstanden worden, dass Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung weniger wichtig sind.“

Die Opposition rügt ebenfalls, dass der NKR „abgeschoben“ worden sei. „Ein großer Fehler“, meint die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Julia Klöckner. „Nun fehlt die Koordination, und die Ressorts verlieren sich in unklaren Zuständigkeiten.“ Was Deutschland jetzt brauche, sei eine spürbare Entlastung von überbordenden Dokumentations- und Meldepflichten, „die das Land lähmen“.

Schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren wie beim Beschleunigungsgesetz für den Aufbau einer Flüssiggasinfrastruktur oder beim Bau der Tesla-Gigafactory bei Berlin sind nach wie vor die Ausnahme. In beiden Fällen gab es den politischen Willen zum Großprojekt.

Es ist also kein Problem einer einzelnen Kommune, sondern ein grundsätzliches Problem, das sich im letzten Jahrzehnt verselbstständigt hat und wie ein Krebsgeschwür gewachsen ist. Michael Gerwing, Unternehmer

Es blitzte auf, was in Deutschland möglich wäre, wenn sich Politik und Verwaltung ins Zeug legen würden. Doch allzu oft steht nicht der Wille zur Umsetzung im Vordergrund, sondern das Primat der Rechtssicherheit: Hauptsache, ein Problem wird streng nach Vorschrift abgearbeitet. Ob das Problem am Ende gelöst ist, verkommt dabei zur Nebensache.

Das bekommt auch der Unternehmer Michael Gerwing zu spüren, der in Niedersachsen, Sachsen und Baden-Württemberg Steinwerke betreibt. Auf den Dächern seiner niedersächsischen Produktionshallen ließ er eine Photovoltaikanlage installieren – für 800.000 Euro, mit 700 Kilowatt Leistung.

Doch dann kam die „VDE-Anwendungsregel 4110“ ins Spiel, die ein „vereinfachtes Anlagenzertifikat“ erforderlich machte. 17 Monate wartete der Unternehmer auf sein Zertifikat. In der gesamten Zeit konnte er keinen sauberen Strom produzieren.

Mittlerweile wurde das Verfahren abermals vereinfacht. Doch jetzt blockierten die Kommunen vor Ort „durch die Hintertür“ Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit ihrer lokalen Genehmigungshoheit, berichtet Gerwing und schwenkt den mehrseitigen Auflagenkatalog der Gemeinde Goldenstedt. Und das in Zeiten, in denen Klimawandel und Ukrainekrieg den noch schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien dringend erforderlich machen.

Es ist nicht der einzige Kampf, den Gerwing ausfechten muss. „An allen Standorten haben wir Erweiterungen beantragt, und überall treffen wir auf elende Hemmnisse“, berichtet der Unternehmer. „Es geht um Brandschutz, Baurecht, Bebauungspläne, Anträge nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, Entwässerungsnachweise, Flächennutzungspläne, neue Bauvorschriften, die noch keiner kennt, statische Berechnungen und deren nachträgliche Prüfung …“ – das alles geschehe selbst da, wo die Werke in reinen Industriegebieten angesiedelt seien. Gerwing: „Es ist also kein Problem einer einzelnen Kommune, sondern ein grundsätzliches Problem, das sich im letzten Jahrzehnt verselbstständigt hat und wie ein Krebsgeschwür gewachsen ist.“

Soforthilfe blieb wegen bürokratischer Vorgaben stecken

Schwerfällig ist der Staat auch beim Entlastungspaket in der Energiekrise: Um Hilfsgelder direkt an die Bürger überweisen zu können, müssten Steuernummer und die Bankkontonummer IBAN bei einer Behörde „zusammengebracht“ werden, wie Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) erklärte – was laut Lindner „mal eben 18 Monate“ dauern würde. Auch sei die öffentliche Verwaltung gegenwärtig mit ihrer IT nur dazu in der Lage, 100.000 Überweisungen pro Tag vorzunehmen.

Oder das Flughafenchaos im Sommer: Schnell sollten 2000 Helfer aus der Türkei einspringen. Doch die Soforthilfe blieb wegen bürokratischer Vorgaben stecken. Genehmigungen und Sicherheitsüberprüfungen – am Ende war nur noch von 250 Hilfskräften die Rede, die es bis nach Deutschland schafften.

Vom Bürokratismus der deutschen Einreiseregeln kann auch das Start-up Getyourguide berichten, das weltweit auf der Suche nach neuen Tech-Talenten ist – momentan vor allem in Indien, Ägypten, Pakistan und auf den Philippinen. Diese nach Deutschland zu bringen ist ein Kraftakt. „Wir haben gerade eine Fachkraft erfolgreich in nur acht Monaten von den Philippinen zu uns holen können“, berichtet eine Getyourguide-Sprecherin.

Dafür habe das Start-up aber eine neue „Relocation-Agentur“ in Anspruch nehmen müssen. Der Partner, mit dem Getyourguide sonst in Einreisefragen zusammenarbeite, habe den Auftrag abgelehnt. Der Grund: Der Prozess sei zu zeit- und betreuungsintensiv. Stellen können so nur sehr schleppend besetzt werden.

Ausweg digitale Verwaltung?

Viele Regeln und Genehmigungen in Deutschland wären leichter erträglich, wenn die Bundesbürger sie auf dem gleichen Weg bearbeiten könnten, wie sie ihre Bahnreisen buchen oder ihre Bankgeschäfte tätigen: elektronisch, vom Rechner oder Smartphone aus. Doch bei der Digitalisierung der Verwaltung gibt es noch sehr viel Luft nach oben.

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) sollte eigentlich dazu führen, dass bis Ende des Jahres 575 Verwaltungsleistungen online abgewickelt werden können. Bisher erreicht laut offiziellem „E-Government Monitor“ von August 2022: 49.

„Dass die Digitalisierung der Verwaltung nicht vorankommt, war vor einigen Jahren schon ein Problem, mittlerweile ist es ein echter Wettbewerbsnachteil, weil es die Prozesse extrem verlangsamt“, sagt Gesche Joost, Professorin an der Berliner Universität der Künste und Vorstandsmitglied des Einstein Centre for Digital Future. „Wir hinken anderen Ländern bis zu zehn Jahre hinterher.“

Selbst die wenigen Prestigeprojekte erweisen sich oft als Mogelpackung. So dürfen Start-ups seit August auch online gegründet werden, um die nervigen Gänge zu verschiedenen Ämtern abzuschaffen. Ein Meilenstein der digitalen Verwaltung, so scheint es.

Doch schnell wird klar: Wie bei so vielen Verwaltungsprozessen geraten die Nutzer auch bei der Onlinegründung in „digitale Sackgassen“, Punkte also, an denen es online doch nicht weitergeht. So müssen alle beurkundungspflichtigen Prozesse nach der eigentlichen Gründung weiterhin analog erledigt werden. Doch was tun gegen den Bürokratiewahnsinn?

„Gefragt sind politischer Wille und Pragmatismus in der gesamten Bundesregierung und im Bundestag“, meint BDI-Präsident Russwurm. 50 Vorschläge zum Bürokratieabbau in der Krise hat sein Verband zusammengestellt, um „ganze Gesetzesbereiche und Verfahren neu zu denken und im Paket zu verbessern“. Zum Beispiel im Außenhandel, beim Energierecht oder im Steuerrecht.

Weitgehende Einigkeit besteht darin, dass Praxis- und Digitalchecks nötig sind, damit bürokratische Hürden gar nicht erst entstehen. So ließe sich bei neuen Gesetzen noch vor ihrer detaillierten Ausarbeitung überprüfen, ob sie praxistauglich sind und von der Verwaltung digital vollzogen werden können.

Die bürokratische Odyssee von Maria Gruber und ihrer Papeterie zeigt, wohin der Ordnungswahn der Verwaltung schlimmstenfalls führen kann. Am Ende der Betriebsprüfung wollte das Finanzamt neben den eigens konvertierten elektronischen Daten doch noch Papierbelege sehen: die analogen sogenannten „Z-Belege“, nach Tagesabschluss chronologisch abgeheftet.

Doch die Z-Belege entsorgt Gruber seit vielen Jahren, „weil in der Kasse zusätzlich eine Papierkopie mitläuft“. Außerdem seien die Daten auf der Speicherkarte der Kasse gesichert. Warum also doppelte Papierbelege? Eine Frage, auf die Gruber bislang niemand eine Antwort geben konnte.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.

Zur Startseite