Auch Private können sozialen Wohnungsbau Berlins Förderprogramme gehen an der Realität vorbei

Stellen Sie sich vor: Es findet ein 100-Meter-Lauf statt – und ein Teilnehmer startet an der 50-Meter-Marke. Das geht so nicht? Ungerecht? Tatsächlich läuft es in Berlin genau so, wenn es um den geförderten Wohnungsbau geht. Die hinten starten im Rennen um landeseigene, günstige Grundstücke sind die privaten Wohnbauträger – ohne Chance, gleichberechtigt den dringend notwendigen geförderten Wohnungsbau in Berlin zu unterstützen. Mit großem Abstand vorne laufen die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Und dann wird von Seiten der Stadt geklagt, dass die regulär startenden Teilnehmer keine Lust mehr auf das Rennen haben ...

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden