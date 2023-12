Bis zu 40 Prozent Mietsteigerung In den größten Städten Deutschlands wird Wohnen immer teurer

Bis 40 Prozent: So stark stiegen die Angebotsmieten in den 15 größten Städten Deutschlands seit 2018 – eine beispiellose Erhöhung. Doch die Rally bei den Mieten scheint noch nicht vorbei zu sein: Auch für die kommenden Jahre rechnen Experten aufgrund der Baukrise mit weiter steigenden Mieten in den Großstädten.