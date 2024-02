Ein Mietshaus als Investment Das gilt beim Kauf einer bewohnten Immobilie 

Die Statistik ist eindeutig: Während die Wohnungsmieten in deutschen Großstädten und im Umland drastisch in die Höhe klettern, stehen die Kaufpreise für Eigentumswohnungen und Mietshäuser nach wie vor unter Druck. Das wird vorerst so bleiben, erwartet die überwiegende Mehrheit der Marktbeobachter.