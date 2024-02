KfW-Förderprogramm „Klimafreundlicher Neubau“ läuft wieder an

Viele Unternehmen der Bau- und Immobilienbranche haben diese Entscheidung herbeigesehnt: Ab dem morgigen Dienstag werden die Antragsverfahren für mehrere Förderprogramme der staatlichen Förderbank KfW wieder geöffnet, darunter das Programm „Klimafreundlicher Neubau“ (KFN).

Das kündigte Bundesbauministerin Klara Geywitz am Montag an. „Die Förderprogramme des Bauministeriums sind wichtig für die Konjunkturentwicklung in unserem Land“, sagte die SPD-Politikerin. Jeder Förder-Euro führe zu Aufträgen in den Büchern von Handwerkern und kurbele die Binnennachfrage an, sagte sie weiter. „Genau diese Impulse sind es, die wir jetzt brauchen: nicht lange diskutieren, sondern machen.“

Die neu angelaufenen Programme im Überblick: