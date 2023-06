Klein und fein Raffinierte Raumlösungen für Mini-Apartments

Die Lage der Wohnung in Hamburg könnte besser nicht sein. Nicht weit von der Alster entfernt und dennoch mitten im Zentrum der Hansestadt befindet sie sich in einer ruhigen Seitenstraße im dritten Obergeschoss. Weniger gut ist ihr Schnitt. Denn das einzige große Fenster ist im Wohn- und Esszimmer mit offener Küche und Balkon. „Ansonsten ist die Wohnung recht dunkel“, sagt Innenarchitekt Marco Smith vom Büro Formwænde aus Lüneburg.

Er baute sie mit Kollegen aus dem Team für ein junges Paar so um, dass Tageslicht die innenliegenden Räume erreicht und die Quadratmeter optimal genutzt werden. Zugleich zeigt das Projekt, das für den Deutschen Innenarchitektur Preis 2023 nominiert ist, wie Raumgestalter arbeiten und mit ihren Ideen auch kleine Räume zur Geltung bringen. Die Bauherrschaft hatte sich bewusst für eine kleinere Wohnung entschieden, wollte aber trotzdem mit einem Gefühl von Großzügigkeit leben und bei der Funktionalität keine Einbußen hinnehmen“, sagt Smith.

Am liebsten hätte er die Wohnung komplett geöffnet, also auch die Wand zwischen Wohn- und Schlafzimmer entfernt. Doch aus statischen Gründen war das nicht möglich. Lediglich die nichttragende Wand zum Flur musste weichen. Der Innenarchitekt hat sie durch einen lichtdurchlässigen Einbau ersetzt, ein von beiden Seiten nutzbarer Einbauschrank mit Regal. Eine Schiebetür sorgt auf Wunsch für Privatsphäre. Auch der Eingangsbereich wird durch ein Holzelement strukturiert. Von einem Fach zur Ablage der Post und der Handys, einer Bank zum Schnüren der Schuhe bis zum Schlüsselbrett übersetzte das Team von Formwænde tägliche Handgriffe in eine räumliche Lösung.

Die durchschnittliche Wohnfläche pro Person ist seit 1960 von 20 Quadratmetern auf 47,1 Quadratmeter im Jahr 2021 gestiegen. Nachhaltig ist dieser Trend nicht. Marco Smith, Innenarchitekt

Beim Ausbau kleiner Wohnungen lautet das Schlüsselwort für Smith Funktionalität. Die scheinbar starren raumbildenden Einbauten sind flexibler als es scheint. „Sie lassen sich leicht anpassen, sollte sich die Lebenssituation des Paares verändern, und sie sind im Gegensatz zu industriell gefertigten Möbeln auch reparierbar.“

Optimalerweise wird ein Innenarchitekt möglichst früh in der Bauphase hinzugezogen. Dann kann er den Bauherrn beraten hinsichtlich der Raumaufteilung, aber auch zu Details wie der Position der Steckdosen. Ist die Wohnung bereits fix und fertig, beginnt seine Arbeit nicht etwa mit der Auswahl der Gardinenfarbe, sondern mit einer Problemstellung, zu der es eine räumliche Lösung zu finden gilt. Das kann mangelnder Stauraum, wenig Licht oder eine kleine Fläche sein.

Wobei das relativ ist: „Die durchschnittliche Wohnfläche pro Person ist seit 1960 von 20 Quadratmetern auf 47,1 Quadratmeter im Jahr 2021 gestiegen“, sagt Marco Smith. „Nachhaltig ist dieser Trend nicht. Denn das bedeutet auch mehr versiegelte Fläche, mehr heizen und mehr Materialverbrauch.“ Wer sich Wohnungen aus den 60er Jahren ansieht, findet dort oft Lösungen, die heute aufgrund hoher Immobilienpreise wieder interessant sind, zum Beispiel Einbauschränke oder Hängeböden.

Über dem Bett Spielfläche, unter den Treppen Stauraum

Die Höhe zu nutzen, ist auch ein Trick, den Paola Bagna gerne anwendet. Die spanische Architektin hat in Berlin mehrere Mikroappartements eingerichtet. Einige werden als eigene Wohnung oder Zweitwohnsitz genutzt, andere auf Zeit vermietet. Sie nimmt sich aber auch einzelner Räume an. Ein nur acht Quadratmeter großes Kinderzimmer zum Beispiel versah sie mit einem Einbau aus Holz. Unten ein Bett, oben eine Spielfläche, so wird die begrenzte Fläche optimal genutzt. Unter den Treppenstufen ist Stauraum für Kleidung und Spielsachen. Daneben bildet die unverputzte Backsteinwand einen rauen Kontrast zu den glatten Holzflächen mit farbig, verspielten Elementen.

Die an der Escola Tècnica Superior d’Arquitectura in Barcelona und an der Technischen Universität Berlin ausgebildete Architektin hat keine One-fits-all-Lösung für kleine Räume parat. Sie passt ihre Entwürfe immer an die Bedingungen an, die sie in einer Wohnung vorfindet und arbeitet gerne mit alten Materialien wie sichtbaren Ziegeln oder abgezogenen Dielen. Mit Hilfe von Strahlern verstärkt sie die Wirkung hoher Räume.

Im nur acht Quadratmeter großen Kinderzimmer dominieren formschöne Einbauelemente aus Holz. © Paola Bagna

Inspirationen für ihre Projekte findet Bagna im japanischen Design. Das zeigt sich auch in der 2022 fertiggestellten Mini-Wohnung in Friedrichshain. Die 38 Quadratmeter gliederte Bagna mit Einbauten aus MDF-Platten in Farben wie Sandgrau, einem Beereton und Schwarz. Sie bilden einen spannenden Kontrast zum warmen Eichenboden.

Durch einen in den Raum hineinragenden Tisch erhält die Küche eine L-Form. Hinter einem Vorhang versteckt sich das Bett, das mit seinen Schubladen ebenfalls Stauraum bietet. Eine große Herausforderung beim Ausbau kleiner Wohnungen ist für Bagna, dass viele Details von Anfang an mitgedacht werden müssen. „Auf jedem Quadratmeter passiert derart viel, dass Umbauten kleiner Flächen oft teurer im Ausbau sind als viele Bauherren denken.“

Innenarchitekten rechnen ihre Leistungen nach einer feststehenden Honorarordnung ab. Ihre Preise berechnen sich – wie bei Architekten und Bauingenieuren – nach den Baukosten. „Das schafft leider falsche Anreize, da sich an größeren Projekten mehr Geld verdienen lässt als an kleineren“, gibt Marco Smith zu bedenken. Mit einigen Kunden verabredet er daher auch Stundensätze. Da viele Bauherren zuerst die Kosten und die Dauer des Umbauvorhabens wissen wollen, bietet ihnen das Büro Formwænde gegen ein zuvor vereinbartes Honorar als Ausgangspunkt oft einen Stehgreifentwurf an, der samt der voraussichtlichen Kosten in einem Booklet festgehalten wird.

Um einen passenden Innenarchitekten zu finden, lohnt ein Blick auf die Internetseite des Bundes der Innenarchitekten (BDIA) mit ihrer Mitgliederdatenbank und beispielhaften Projekten.

Persönlich findet Paola Bagna, dass kleine Wohnungen durchaus ihren Reiz haben. Sie lebt in einer Ein-Zimmer-Wohnung auf 50 Quadratmetern. „Ich denke, dieser reduzierte Lebensstil, wie wir ihn aus Japan kennen, wird sich auch bei uns immer stärker durchsetzen“, sagt die Architektin. „Man häuft weniger Dinge an und beschränkt sich auf das, was einem wirklich etwas bedeutet.“