Land unter im Eigenheim Wie kommt das Wasser durch den Lichtschacht?

Was steht ins Haus?

Das Haus für unsere Familie haben wir mit Keller und aufwändiger Kellerabdichtung gebaut, dennoch lief uns – wohl durch die starken Regenfälle – Wasser ins Haus. Wir vermuten, es kam durch den Lichtschacht – wir waren im Urlaub. Im Garten ist alles nass, es steht das Wasser und läuft fast nicht ab. Das Grundwasser steht bei uns tief – es drückt also nicht von unten. Unter den Lichtschächten wurden Kiespackungen eingebaut, sodass sie nach unten entwässern. Wie kann das Wasser durch den Lichtschacht kommen? In den letzten Jahren ist so etwas nicht passiert.