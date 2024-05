Preisplus von bis zu 20 Prozent Diese Großstädte schlagen beim Mietanstieg sogar München

Wer derzeit einen neuen Mietvertrag unterschreibt, muss in der Regel mit steigenden Mieten rechnen. Im ersten Quartal dieses Jahres sank der Preis für Wohnimmobilien in Deutschland nach Daten des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken (VdP) zwar binnen Jahresfrist um 4,3 Prozent. Die Mieten bei neuen Verträgen in Mehrfamilienhäusern legten in diesem Zeitraum hingegen im Schnitt um 5,6 Prozent zu.