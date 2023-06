Raus aus Berlin Chancen und Risiken beim Hauskauf im Umland

Eine eigene Wohnung in Berlin ist für viele ein Traum. Nur trifft es „Traum“ mittlerweile in den meisten Fällen im Wortsinne. Wegen gestiegener Immobilienpreise und Zinsen können sich Normalverdiener kaum noch ein Eigenheim in der Stadt leisten, schon gar nicht in den begehrten Bezirken. Die Alternative lautet: am äußersten Stadtrand oder besser noch draußen in Brandenburg kaufen. Dort, so die Hoffnung, bekommt man für die Hälfte oder ein Drittel des Kapitals, das man in Prenzlauer Berg oder Charlottenburg aufwenden müsste, eine anständige Bleibe.

Die Wahrheit ist ernüchternd. Am Stadtrand von Berlin sind günstige Immobilien extrem rar. Nur mit viel Glück findet sich hier noch die Stecknadel im Heuhaufen. Etwa am Rande von Köpenick, in Bohnsdorf, Johannisthal oder Altglienicke kann man ein Haus aus den 90er Jahren mit rund 100 Quadratmeter Fläche und 400 Quadratmeter Grundstück für knapp 550.000 Euro kaufen, sagt Andreas Gräfenstein, Geschäftsstellenleiter des Maklerunternehmens Von Poll Immobilien in Treptow-Köpenick. Günstigere Neubauten, so Michael Keller, Spezialist für Baufinanzierung beim Finanzdienstleister Dr. Klein in Berlin, finden sich noch in klassischen Neubaugebieten in Mahlsdorf, Biesdorf, Rudow, Buckow oder Spandau. Allerdings sei zu beachten, dass ein Neubau nie die günstigste Wahl ist.

Also raus nach Brandenburg. Hier stimmt, zumindest auf dem Papier, dass man zu moderaten Preisen kaufen kann. Laut einer aktuellen Erhebung des Beratungs- und Analyseunternehmens Bulwiengesa sind die Immobilienpreise in Berlin rund 60 Prozent höher als die in Brandenburg. Die Nachfrage nach Immobilien in Berlin ist fast zehnmal so hoch wie im Umland.

Nur: Durch das geringere Angebot gleicht sich dieser Effekt nahezu aus. Somit gibt es selbst außerhalb der Stadt und innerhalb beziehungsweise in der Nähe des Autobahnrings A10, des engsten Gürtels um Berlin herum, kaum noch Schnäppchen. Ein Blick auf Immoscout24 zeigt es. Inseriert werden etwa schöne Neubauwohnungen in Grünheide: Zwei Zimmer im Erdgeschoss mit Terrasse und Seeblick, knapp 61 Quadratmeter groß, kosten fast 392.000 Euro. Das sind mehr als 6400 Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommen Nebenkosten unter anderem für Makler, Grunderwerbssteuer von gut 47.000 Euro. Selbst bei einem Eigenkapital von rund 78.000 Euro beträgt der monatliche Abtrag zirka 1700 Euro. Und die Kreditrate ist nicht die einzige Belastung. Im genannten Beispiel kommen noch mehr als 210 Euro Hausgeld hinzu.

Günstig sieht anders aus. Grünheide fällt bei der Suche nach bezahlbarem Wohnraum somit tendenziell raus. Tesla sei Dank. Die Region boomt, es wird viel gebaut und noch mehr nachgefragt. Gleiches gilt zum Beispiel für Königs Wusterhausen und Ludwigsfelde – und in besonderem Maße für Schönefeld. Seit der Flughafen BER eröffnet wurde, bauen die Projektentwickler ein Objekt nach dem anderen. Die Gemeinde soll in wenigen Jahren um 50 Prozent wachsen.

Die besten Gelegenheiten ergeben sich zwischen der A10 und den touristischen Zentren. Jochen Lehmann, Leiter ImmobilienCenter bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam

Doch das stetig steigende Angebot trifft auf eine noch viel höhere Nachfrage. Das lässt die Preise in die Höhe schießen. Wer arbeitsbedingt nach Schönefeld ziehen möchte und am Flughafen einen guten Job hat, kann eventuell damit liebäugeln. Für Stadtflüchtlinge, die ein bezahlbares Eigenheim finden wollen, ist die Gemeinde eher nicht geeignet. Sie müssen weiter raus, in Richtung Luckenwalde und Jüterbog. In dieser Gegend, so Keller, „bekommt man ein Einfamilienhaus für 250.000 bis 300.000 Euro“.

Sparen geht nur, wenn man Abstriche macht. Zum einen bezüglich der Lage. So betrugen die Angebotspreise für eine Neubauwohnung laut Engel & Völkers Development Services Berlin im ersten Quartal 2023 in Potsdam 7930 Euro pro Quadratmeter und in Potsdam Mittelmark 6018. Im Havelland hingegen lagen sie bei 4701 Euro, in Teltow-Fläming bei 4530 Euro. Das sind immense Unterschiede. Allerdings sind das Durchschnittswerte. Das heißt, es gibt noch günstigere Objekte.

Als Faustregel gilt: je weiter weg von Berlin, desto günstiger. Je schlechter der Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr und an Schnellstraßen und Autobahnen, desto günstiger. Je weniger Infrastruktur in Form von Schulen, Kindergärten, Ärzten oder Supermärkten, desto günstiger. In Königs Wusterhausen, gut eine halbe Stunde mit der Regionalbahn und etwa eine Autostunde vom Alexanderplatz in Berlin entfernt, zahlt man laut Sylvia Maltz, Geschäftsstellenleiterin bei Von Poll Immobilien, 5000 Euro pro Quadratmeter für einen Neubau und rund 3000 Euro für ein Bestandsgebäude.

Neubau, sanierte Wohnung oder Reihenhaus? Jedes Objekt hat seine speziellen Herausforderungen. © imago/imagebroker

Im weiter entfernten Lieberose kostet ein Neubau nur rund 4000 Euro pro Quadratmeter, ein Altbau ist schon für 2500 Euro pro Quadratmeter zu haben. Das ist aber auch schon östlichstes Brandenburg, fast zwei Autostunden vom Berliner Zentrum entfernt. Öffentliche Verkehrsmittel sind so gut wie nicht vorhanden.

Noch etwas weniger zahlt man im Schnitt im Norden und Westen von Berlin. „Birkenwerder, Hohen Neuendorf oder Brieselang sind günstiger als Stahnsdorf oder Kleinmachnow“, sagt Jochen Lehmann, Leiter ImmobilienCenter bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam. Aber auch hier gilt: Das trifft eher nicht auf Häuser und Wohnungen entlang der S-Bahn-Strecken und der Autobahn zu, ebenso wenig für Zentren wie Oranienburg oder Nauen.

„Die besten Gelegenheiten ergeben sich zwischen der A10 und den touristischen Zentren, also etwa in Löwenberger Land oder Zehdenick“, sagt Lehmann. Hier sind Häuser für um die 300.000 Euro zu bekommen. Nur wenig weiter nordwestlich, dort, wo das Ruppiner Seengebiet beginnt, sind die Preise bereits höher. Gleiches gilt für Brandenburg an der Havel, im Westen. Obwohl das Städtchen näher an der Elbe als an Berlin liegt, findet man laut Lehmann immer weniger bezahlbaren Wohnraum. Wer diese Gegend mag, sollte eher in Richtung Jerichower Land ausweichen.

Günstiger ist es dort allemal. Nur: Das Billigste ist nicht immer das Beste. So warnt Keller davor, in einem sogenannten Risikogebiet zu investieren. Das sind Orte mit einer negativen Bevölkerungsprognose. Wer hier baut oder kauft, muss mit Wertverlusten seiner Immobilie rechnen. Das Jerichower Land gilt als ein solches Risikogebiet, ebenso Teile der Uckermark. Hinzu kommt: Wer sich in einem ländlichen Gebiet ansiedelt, hat möglicherweise eine schlechte Internetverbindung. Fürs Homeoffice ist diese aber elementar.

Überhaupt ist die Ausstattung der Immobilie zu beachten. Die niedrigsten Preise zahlt man laut Expertin Maltz für Wohnungen und Häuser, die zwischen 1930 und 1995 erbaut wurden. Allerdings sind diese Immobilien häufig auf einem energetisch schlechten Stand, besitzen alte Öl- oder Gasheizungen. Somit spart man zwar am Kaufpreis, muss aber später viel Geld in die energetische Ertüchtigung investieren. Noch problematischer sind heruntergekommene Buden. Sie sind zwar oft sehr preiswert zu haben. Aber: Handwerker sind immer schwerer zu bekommen und überdies teuer. Das vermeintliche Schnäppchen kann sich dann schnell ins Gegenteil umkehren.