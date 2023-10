Tiere in Mietwohnungen Brauche ich eine Erlaubnis für mein Haustier?

Wir möchten uns ein Frettchen anschaffen. Laut Mietvertrag benötigen wir für die Haltung von Kleintieren keine Genehmigung des Vermieters. Müssen wir ihn also nicht um Erlaubnis bitten?

Was steht im Gesetz?

Viele Mieter möchten ein Tier in ihre Wohnung aufnehmen. Die Frage, ob sie das dürfen oder ob sie vorher den Vermieter um Erlaubnis bitten müssen, ist nicht leicht zu beantworten, denn im Gesetz steht nichts dazu. Es kommt also in erster Linie auf den Mietvertrag an. Erlaubt der Mietvertrag die Tierhaltung, darf der Mieter übliche Haustiere wie Hunde, Katzen, Hamster oder Vögel halten.

Ein generelles Tierhaltungsverbot kann zwar im Mietvertrag enthalten sein, hat aber keinen Bestand. Vielmehr gilt in diesem Fall: Es kommt darauf an, ob die vom Mieter konkret geplante Tierhaltung zum vertragsgemäßen Gebrauch gehört oder nicht.

Bei Kleintieren wie beispielsweise Hamstern, Fischen oder Kanarienvögeln besteht Einigkeit. Sie dürfen auch ohne Erlaubnis gehalten werden; denn das gehört zum vertragsgemäßen Gebrauch. Erlaubnisfreie Kleintiere sind immer solche, die in Käfigen oder Aquarien gehalten werden und nicht frei in der Wohnung herumlaufen. Beschädigungen der Wohnung oder Störungen anderer sind bei diesen Tieren nicht zu erwarten. Deswegen benötigt der Mieter hier auch keine Erlaubnis seines Vermieters.

Bei Hunden und Katzen ist die Antwort dagegen nicht so einfach. Ob ihre Haltung vertragsgemäß ist, lässt sich nur im Einzelfall unter Abwägung der Interessen aller Beteiligten beantworten. Dieselben Grundsätze gelten auch, wenn der Mietvertrag keine Regelung zur Tierhaltung enthält.

Und wie stehen Sie dazu?

Frettchen sind zwar kleine Tiere, dürfen wegen ihres Bewegungsdrangs aber nicht ausschließlich im Käfig gehalten werden. Wie Hunde und Katzen laufen sie regelmäßig frei in der Wohnung herum und nagen gern an Stromkabeln und Holzteilen. Da Frettchen nicht unter die Kleintierklausel fallen, sollte man vor der Anschaffung also besser eine Erlaubnis einholen.

Wichtig zu wissen: Kommt es zu erheblichen Beeinträchtigungen der Interessen des Vermieters oder der übrigen Mieter, kann der Vermieter die Gestattung zur Tierhaltung auch widerrufen.