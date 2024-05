Unscheinbare Altbauten, Villen, gefragte Objekte Wie René Benkos Vertraute ein Schattenreich an Immobilien aufgebaut haben

Die Adresse ist nicht nur für Liebhaber von Schokolade eine Institution. Jeden Tag strömen Tausende Kunden in der Charlottenstraße 60/61 am Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte durch die drei Etagen des größten Schokoladenhauses der Welt.

Im Januar 2019 vermeldete der Immobilienmakler Savills, dass das „Charlotte“ genannte Gebäude den Besitzer gewechselt habe. Lage und Architektur sprächen für sich, hieß es in der Pressemitteilung. Das Objekt mit 6000 Quadratmeter Bruttogrundfläche biete seinem neuen Eigentümer „langfristig ein hohes Wertsteigerungspotenzial“. Wer der neue Eigner ist, blieb offen.

Seitdem zahlen die Mieter Geld auf ein Konto der Gesellschaft Charlottenstraße 61 Immobilien GmbH & Co. KG. Die Firmenhülle gehörte einst zum Signa-Reich des österreichischen Unternehmers René Benko – bis sie 2018 in den Besitz der Laura Privatstiftung überging, ein Vehikel der Familie Benko.

Handelsblatt-Recherchen zeigen, dass einige von Benkos engsten Vertrauten unter dem Dach der Laura Privatstiftung ein Schattenreich an Immobilien aufgebaut haben. Weitverzweigte Konstrukte außerhalb von Benkos Signa-Holding, in denen sich aktuelle und ehemalige Verantwortliche der Immobilien- und Handelsgruppe tummeln.

Während Benko mit seiner Signa in Europas Geldelite aufstieg, expandierte das Schattenreich. Das Handelsblatt hat Unterlagen aus Handels- und Transparenzregistern ausgewertet, Einblick in interne Papiere erhalten und mit Insidern gesprochen.

Demnach haben Benkos Vertraute für seine Familie ein Portfolio aufgebaut, das von unscheinbaren Altbauten in Chemnitz, Halle und Leipzig über Villen in Österreich bis zu den gefragtesten Objekten der deutschen Hauptstadt wie dem Berliner Schokoladenhaus reicht.

Heute haben die wichtigsten Signa-Firmen Insolvenz angemeldet, genauso wie Benko als Privatunternehmer. Gläubiger haben rund zwei Milliarden Euro an Forderungen gegen ihn angemeldet.

Die vom einstigen Mehrfachmilliardär genutzte Megajacht „Roma“ und der Privatjet mit der Kennung OE-IRB wurden verkauft. Österreichische Finanzbehörden haben Steuerschulden in Millionenhöhe fällig gestellt.

Der österreichische Investor René Benko hat Insolvenz als Unternehmer angemeldet. © dpa/Marcel Kusch

Staatsanwaltschaften in Wien, München und Liechtenstein ermitteln. Es geht um den Verdacht auf Geldwäsche, Kreditbetrug und die betrügerische oder grob fahrlässige Herbeiführung einer Zahlungsunfähigkeit. Benko weist die Vorwürfe zurück.

Das Parallelreich ist von dem Chaos bislang unberührt. Das könnte sich jedoch bald ändern. Während Benko sich selten in der Öffentlichkeit zeigt, suchen seine Gläubiger Geld, wo angeblich keines mehr ist. Nun haben sie es Handelsblatt-Informationen zufolge auf zwei Firmenzweige der Laura Privatstiftung abgesehen.

Firmenzweig A – RB Immo Mitteldeutschland Beteiligung

Die RB Immo Mitteldeutschland Beteiligung GmbH trägt Benkos Initialen im Namen. Unter der Gesellschaft hängen vier fast gleichnamige Töchter, die jeweils Immobilienportfolios in Chemnitz, Halle, Dresden und Leipzig halten. Der Unternehmenszweck ist immer der gleiche: „Erschließung von Grundstücken, Bauträger“.

30 Grundstücke besitzt die RB Mitteldeutschland Chemnitz GmbH oder ist an ihnen beteiligt.

Allein die RB Mitteldeutschland Chemnitz GmbH und ihre Schwestergesellschaft in Halle besitzen jeweils rund 30 Grundstücke oder sind an ihnen beteiligt. Die meisten von ihnen sind ohne Zugang zu den entsprechenden Grundbuchauszügen nicht als Teil des Schattenreichs im Benko-Umfeld zu identifizieren. Doch hier und dort finden sich Spuren im Internet.

Eine führt zum Sonnen-Eck im Chemnitzer Stadtteil Sonnenberg. „Zentrumsnah, modern und doch voll historischem Charme“, heißt es auf der Projektwebsite über das Objekt. Die Wohnungen seien mit „edlem Dielenparkett und einem Wohnkomfort weit über Standard“ ausgestattet. Im Impressum steht die RB Mitteldeutschland Chemnitz GmbH & Co. KG.

Die Dresdener Stiftungstochter wiederum taucht als Vermieterin der Immobilie Burgsdorffstraße 2 auf, einer denkmalgeschützten Villa im Dresdener Stadtteil Trachau aus dem Jahre 1905. Ein Unternehmen, das dort einzog, freute sich in einem Bericht von Mai 2019 über die „modernen Büroräumlichkeiten“ im Gebäude und dessen „repräsentatives Erscheinungsbild”.

Geschäftsführer der RB Immo Mitteldeutschland Beteiligung GmbH ist Marcus Mühlberger. Der 61-Jährige gehört Insidern zufolge zu Benkos engstem Vertrautenkreis. Mühlberger ist Österreicher wie Benko und war einst Finanzchef der österreichischen Raiffeisen Bank.

Im Insolvenzverfahren der Signa Holding GmbH sind insgesamt 8,6 Milliarden Euro an Forderungen angemeldet worden. © dpa/HELMUT FOHRINGER

2003 heuerte Mühlberger bei Benkos Signa Holding an und stieg schnell auf. Obwohl er kaum öffentlich auftritt, zählt er zu den mächtigsten Männern in Benkos Reich. Heute ist Mühlberger in mehr als 100 Firmen Geschäftsführer oder Gesellschafter. Viele gehören zum Signa-Reich, andere zu Benkos privatem Imperium. Mühlbergers Spitzname: CSO, kurz für Chief Signing Officer.

Für manchen Investor der Signa ist Mühlbergers Engagement wie auch das anderer Manager für das Laura-Immobilienimperium unverständlich. Sie sehen in seiner Nebentätigkeit einen Interessenkonflikt.

Reden möchte Mühlberger über seine mannigfaltigen Aufgaben nicht. Er ließ eine Handelsblatt-Anfrage unbeantwortet.

Firmenzweig B – BDLC Immo GmbH

Mühlberger führt zusammen mit dem Signa-Manager Manuel Pirolt auch die Geschäfte der BDLC Immo GmbH mit Sitz in Wien. Benkos langjährige Weggefährten haben das Kommando im Februar übernommen, nachdem mit Bernhard Jost ein weiterer Signa-Manager aus der Stiftungsbeteiligung ausgeschieden war. BDLC steht für Berlin, Dresden, Leipzig und Chemnitz.

Das Unternehmen hat ein Joint Venture mit dem Berliner Immobilieninvestor Nikolaus Ziegert gegründet. BDLC Immo und Ziegerts Assoziation Bankum GmbH teilen sich die Kontrolle einer Holding, die mehr als 30 Objektgesellschaften unter sich versammelt. Sie heißen Assoziation Bankum Berta oder Assoziation Bankum Lena und sind mit römischen Ziffern durchnummeriert.

Die Firmen residieren im brandenburgischen Zossen, Landkreis Teltow-Fläming. Die Stadt ist bekannt als innerdeutsche Steueroase, berühmt für ihre vielen Briefkästen. Im vergangenen Jahr kamen auf rund 20.000 Einwohner fast 4000 Unternehmen. In einem einzelnen Mehrfamilienhaus sind hier nicht selten weit mehr als 100 Firmen registriert.

Ihr Geschäft machen die Bankum-Gesellschaften aber an namhafteren Adressen. Im Internet können Interessenten in aufwendig produzierten Exposés nachlesen, dass die Firmen Eigentümer von Alt- und Neubauten in den großen ostdeutschen Städten sind oder waren. Die Bankum-Firmen werden stets als Verkäufer benannt.

„Das historische Haus und seine Toplage in Kreuzberg könnten als das Berliner Venedig durchgehen”, heißt es etwa in einem Exposé zum Objekt Mariannenstraße 33 von März 2023. Das Mehrfamilienhaus bestehe aus 16 Wohnungen und besteche „mit seiner geschichtsträchtigen Altbaufassade“.

786.000 Euro kostete die teuerste Wohnung im Kreuzberger Mehrfamilienhaus Mariannenstraße 33

Zum 10. Januar 2024 waren einer Broschüre zufolge fünf Wohnungen verkauft. Vier weitere waren noch erhältlich. Die teuerste im zweiten Obergeschoss war mit ihren vier Zimmern knapp 96 Quadratmeter groß. Ihr Preis: 786.000 Euro. Als Verkäufer nennt das Exposé die Assoziation Bankum Berta XXV GmbH & Co. KG.

Das Projekt Comeniusstraße 22 in Leipzig war noch lange nicht fertig, als schon so gut wie alle 22 Wohnungen verkauft waren. „Die Baufertigstellung ist für das zweite Quartal 2024 geplant“, heißt es in einem Exposé von Januar 2023. Die noch freien Wohnungen kosteten zwischen 400.000 und 470.000 Euro. Der Bauträger: Assoziation Bankum Lena IV GmbH & Co. KG.

Das Handelsblatt konnte Unterlagen einsehen, aus denen hervorgeht, dass René Benko sich noch vor wenigen Jahren persönlich über die Fortschritte des Joint Ventures informieren ließ. Eine Ziegert-Sprecherin betonte jedoch: Die Zusammenarbeit im Fall Assoziation Bankum beziehe sich „auf eine Stiftung, auf die René Benko keinen Einfluss nehmen kann und deren Begünstigter er nicht ist“.

Wer profitiert von den Immobilien-Geschäften?

So eifrig die Benko-Gläubiger nach einem Weg suchen, an die Immobilienvermögen zu kommen, so sehr gehen die Verantwortlichen bei der Frage nach den Profiteuren der Immobiliengeschäfte auf Tauchstation. Die Stiftungsurkunde der Laura Privatstiftung liefert zumindest Hinweise darauf, wer ursprünglich profitieren sollte.

Benko und seine Mutter stifteten die Laura Privatstiftung im Jahr 2007. Sie benannten das Vehikel nach Benkos Tochter Laura aus seiner ersten Ehe. In der Stiftungsurkunde hielten sie als Zweck fest: „Die Sicherung der Versorgung der Begünstigten“ aus den Erträgnissen und der Substanz des Vermögens der Laura Privatstiftung.

Als Begünstigte wurden zunächst René Benko, seine Mutter und seine Nachkommen festgehalten. In der aktuellen Fassung der Stiftungsurkunde vom 17. Februar steht hingegen, dass sie „vom Stiftungsvorstand aus dem Kreis der Begünstigten der Stiftungszusatzurkunde ausgewählt“ werden. Die Zusatzurkunde und damit die Profiteure des Vermögens sind nicht öffentlich einsehbar.

Vorstände sind laut einem aktuellen Firmenbuchauszug Manuel Pirolt sowie die Anwälte Bernard Vetter von der Lilie und Heinz-Peter Hager.

Das private Immobilienreich der Benkos ist weit verzweigt und verwoben. © dpa/Monika Skolimowska

Pirolt wollte sich nicht äußern. Handelsblatt-Informationen zufolge hat er Mitte Februar seinen Rücktritt von dem Amt als Stiftungsvorstand zu Ende Juni erklärt, um Kritik an seiner Doppelfunktion entgegenzutreten. Pirolt ist unter anderem auch Vorstand der Signa Prime Selection AG, einer der wichtigsten Gesellschaften im Signa-Reich.

Von der Lilie antwortete lediglich, dass er zu seinen „anwaltlichen Tätigkeiten aus berufsrechtlichen Gründen keine Auskunft erteilen“ dürfe. Seine Kanzlei Arnold Rechtsanwälte ließ Fragen unbeantwortet.

Hager teilte mit, dass er die Laura Privatstiftung „ausschließlich im Interesse ihres Stiftungszwecks“ leite. Zwischen ihren Beteiligungen und dem Signa-Reich gebe es „keine wirtschaftlichen Überschneidungen und daher auch keine Interessenkonflikte“. Benko übe auch keinen Einfluss auf ihn, die Stiftung oder ihre Tochtergesellschaften aus. Zudem erziele er nachweislich „keinen wirtschaftlichen Profit“ aus der Stiftung.

3700 Euro sollen derzeit angeblich René Benkos Einkommen sein

Heute lebt René Benko angeblich von 3700 Euro im Monat. Über genug Geld für einen renommierten Presserechtler verfügt er offenbar trotzdem. Ein Jurist aus einer Hamburger Kanzlei teilte mit, sein Mandant sei „weder Vorstand oder sonst zur Einflussnahme auf die Stiftung und deren Beteiligungsgesellschaften berechtigt“.

Benko zähle auch nicht zu den in der Stiftungsurkunde festgelegten Begünstigten. Wer die sind, wollte aber auch der Anwalt nicht preisgeben. Nur so viel ließ er durchblicken: Die Begünstigten seien „mehrere enge Familienangehörige unseres Mandanten, deren Begünstigtenrechte nicht vererbt werden können“.

Zurzeit scheinen alle Fäden bei Benkos Mutter zusammenzulaufen. Sämtliche den Stiftern vorbehaltenen Rechte würden von ihr, soweit nicht anders geregelt, „alleine“ ausgeübt, heißt es in der letzten verfügbaren Fassung der Stiftungsurkunde. Im Fall des Ablebens oder des Verlusts der unbeschränkten Geschäftsfähigkeit der 73-Jährigen gehe die Entscheidungsgewalt auf Benko selbst über.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.