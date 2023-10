Verschenken, verkaufen oder professionell entsorgen? Was Sie bei einer Wohnungsauflösung beachten müssen

Die Deutschen sind keine Minimalisten: rund 10.000 Gegenstände besitzt ein Mensch in Deutschland im Durchschnitt. Was zu Lebzeiten niemanden stört, wird für Angehörige nach dem Tod oft zur Belastung. Neben der Trauer um die verstorbene Person müssen sie sich mit der Frage auseinandersetzen, was mit dem im Laufe eines Lebens angesammelten Habseligkeiten passieren soll.