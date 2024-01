Vor dem Verkauf So werten Sie Ihre Immobilie auf

Es ist nicht lange her, da hat das Telefon nach einer Immobilienanzeige beim Verkäufer nicht mehr stillgestanden. Doch diese Zeiten sind vorerst vorbei. Inflation, hohe Baukosten und rasant gestiegene Finanzierungskosten haben die Nachfrage nach Immobilien in den letzten Monaten deutlich zurückgehen lassen. In der Folge sind die Kaufverhandlungen langwieriger geworden, die Interessenten deutlich wählerischer. Gekauft wird längst nicht mehr alles und schon gar nicht zu jedem Preis.

Umso wichtiger ist es für die Verkäufer, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, was Interessenten an einer Wohnung oder einem Haus besonders anzieht. Welche Maßnahmen sollten Verkäufer vorab ergreifen? Was rechtfertigt einen höheren Preis? Und welche Ausstattung sorgt dafür, dass später eine höhere Miete bezahlt wird?