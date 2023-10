Wenn der Krawallbruder nebenan wohnt Was Richter sagen und Experten

Als ich im Berliner Stadtteil Schöneberg lebte, war ich Mieter einer drei Zimmer großen Wohnung in einer Häuserzeile aus der Gründerzeit. Einer der Räume, der kleinste, grenzte an die Wohnung des Nachbarn. Wir halfen uns schon mal mit Salz oder Butter aus. Der Mann war in Ordnung. Aber einen so genauen Einblick in sein Leben, wie mir die dünne Wand im kleinen Raum bescherte, wollte ich nun auch nicht haben.