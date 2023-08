Wohnpolitik in Österreich Was Berlin und München von Wien lernen könnten

Nach Ansicht der OECD zählt das österreichische System der Wohnbauförderung zu den „best practice“ Modellen in Europa. So verfügt Österreich über einen Wohnungsbestand von cirka 700.000 Wohneinheiten an sozial gebundenen Wohnungen und liegt mit einem Anteil am Gesamtwohnungsbestand von rund 24 Prozent (inklusive der von Kommunen errichteten Wohnungen) aller Wohnungen nach den Niederlanden an der zweiten Stelle in Europa.

Anders als in Deutschland geht die Entwicklung auch in eine positive Richtung. In Österreich ist der Anteil der gemeinnützigen Wohnungsunternahmen in den letzten 50 Jahren am Gesamtmarkt von 9 Prozent auf 17 Prozent und der Anteil am Mietmarkt von 18 Prozent auf 40 Prozent gestiegen.

60 Prozent der Mieter in Wien leben in städtischen Wohnungen

Wenn man die Hauptstädte Berlin und Wien vergleicht, wird der Unterschied besonders deutlich. Das Leben in der Stadt Wien ist bezahlbar, bunt und sozial gemischt. Wien wächst, genau wie Berlin. Vor allem gemeinnützige Unternehmen haben dort in den letzten Jahren massiv neu gebaut.

Österreichs Hauptstadt ist deswegen laut Studien die lebenswerteste und günstigste Stadt Europas. 60 Prozent der Mieter leben dort in städtischen Wohnungen, Genossenschaften und anderen gemeinnützigen Wohnungen. In Wien gibt es aktuell rund 230.000 Gemeindewohnungen und über 220.000 geförderte Mietwohnungen im gemeinnützigen Sektor, von ungefähr 900.000 Wohnungen insgesamt in der Stadt Wien. Von diesen Werten ist Berlin weit entfernt.

Wien fördert zu 75 Prozent die Häuser, nicht die Mieter

In Österreich dominiert im Vergleich zu Deutschland die Mittelverwendung für die Objektfinanzierung, der Anteil an den für Wohnbau aufgewendeten Mittel beträgt hierfür 75 Prozent. In Deutschland ist es umgekehrt, da werden mehr als 80 Prozent der Mittel für die Subjektförderung ausgegeben.

Das österreichische System der Wohnbauförderung ist überaus effizient. Mit geringerem Mitteleinsatz – Österreich gibt rund 0,4 Prozent und Deutschland ca. 0,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für die Wohnbauförderung aus – gelingt es, einen wachsenden Bestand an sozial gebundenen Wohnungen zu produzieren, während dieser Bestand in Deutschland in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen ist.

In Wien wächst der Bestand an sozial gebundenen Wohnungen

Die positiven Auswirkungen der Objektförderung führen dazu, dass in Österreich die Miete im gemeinnützigen Sektor pro Quadreatmeter um cirka 25 Prozent unter jener bei gewerblichen Vermietern liegt. Dies trägt zu enormen Wohlfahrtsgewinnen bei, die die MieterInnen in die Lage versetzen, mehr Geld für den privaten Konsum aufwenden zu können. Eine weitere Wirkung dieser Politik ist auch, dass der gemeinnützige Sektor eine preisdämpfende Wirkung auch auf den privaten Wohnungsmarkt hat.

Klaus Mindrup ist ehemaliger Bundestagsabgeordneter der SPD, Genossenschaftler und Wohnungsbauexperte aus Berlin. Claudia Tausend ist Bundestagsabgeordnete der SPD aus München. Und Kommerzialrat Michael Gehbauer ist Obmann des Vereins für Wohnbauförderung (VWBF) in Wien.

Anders sieht die Situation in Berlin aus. Laut Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen hat sich die Zahl der Sozialwohnungen in Berlin von 2016 bis 2021 in Berlin von 114.915 auf 96.215 verringert. Dem gegenüber steht eine Zahl von über 700.000 Haushalten in Berlin, die einen Anspruch auf eine Sozialwohnung hätten. Zugleich ist die Zahl der wohnungslosen Menschen in Berlin stark gestiegen.

In Deutschland ist eine auf Langfristigkeit angelegte Förderpolitik notwendig. Klaus Mindrup, Claudia Tausend und Michael Gehbauer in ihrem Gastbeitrag

Für diese unterschiedliche Entwicklung gibt es zwei wesentliche Gründe. Erstens wurde in Österreich die Wohnungsgemeinnützigkeit nicht abgeschafft. Gemeinnützige Unternehmen schaffen dort daher anders als in Deutschland bezahlbaren Wohnraum auf Dauer für breite Bevölkerungsschichten.

Die Gemeinnützigkeit sorgt dafür, dass Gewinne wieder in die Sicherung und den Neubau bezahlbaren Wohnraumes reinvestiert werden und durch intelligente Förderprogramme wie langfristige Nachrangdarlehen ergänzt werden. In Wien wirkt weiterhin die vorausschauende Bodenpolitik der Stadt (Wohnfonds) verbunden mit der bevorzugten Vergabe dieser städtischen Grundstücke an gemeinnützige Wohnungsbauunternehmen.

Neben einem besseren Mieterschutz in Deutschland ist deswegen eine Umstellung auf eine auf Langfristigkeit angelegte Förderpolitik notwendig. Die Einführung der neuen Wohnungsgemeinnützigkeit sollte hier eine wichtige Rolle spielen. Dabei muss das Rad nicht neu erfunden werden. gibt es in Deutschland einen guten Anknüpfungspunkt.

Es gibt große Parallelen zwischen dem Wiener Modell der Gemeinnützigkeit und den deutschen Vermietungsgenossenschaften. Beide Modelle arbeiten erfolgreich nach dem Kostendeckungsprinzip, stellen bezahlbaren Wohnraum für weite Teile der Bevölkerung zur Verfügung, sorgen für gute, gemischte Wohnquartiere mit einer großen gesellschaftlichen Akzeptanz – und dies auf Dauer. Dieses System setzt auf Verlässlichkeit und Langfristigkeit und nicht auf kurzfristige Spekulation.

Aber anders als in Wien werden in Berlin den Vermietungsgenossenschaften weder Grundstücke noch nachrangige Finanzierungen für den Neubau einfach und unkompliziert zur Verfügung gestellt.

Berlin sichert bezahlbaren Wohnraum nur zeitlich begrenzt

Anders als Wien setzt Deutschland mit seinen für die soziale Wohnraumförderung zuständigen Bundesländern bisher auf Förderungen gekoppelt an zeitlich begrenzte Belegungsbindungen. Dieses Vorgehen ist nachweislich nicht nachhaltig, da es bezahlbaren Wohnraum nicht auf Dauer sichert. Wie ein aktueller Bericht aus dem Bezirk Pankow zeigt, weiß die Berliner Verwaltung nicht, was nach Auslaufen der Bindungen mit den Mieterinnen und Mietern geschieht, die in Häusern wohnen, deren Sanierung mit 460 Millionen Euro öffentlich gefördert wurde.

Anders als bei den ehemals gemeinnützigen kommunalen und privaten Unternehmen hat es bei den Genossenschaften keine Privatisierungen gegeben. Am Beispiel von Berlin und München lässt sich klar belegen, dass die Wohnungsmieten der Genossenschaften deutlich unter denen anderer Gesellschaften, auch der städtischen Gesellschaften liegen. Das Prinzip ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ funktioniert.

Das Rad muss nicht völlig neu erfunden werden. Deswegen können und sollten die Wohnungsgenossenschaften zu einer Keimzelle für die neue Wohnungsgemeinnützigkeit in Deutschland werden und dabei die bewährten Regeln beibehalten und keine neue Bürokratie erfunden werden.

Wie in Wien sollte die Einführung der neuen Gemeinnützigkeit in Deutschland mit der Gewährung niedrig verzinster Nachrangdarlehen für Neubau, Sanierung und Bestandserwerb verbunden werden. Gekoppelt mit der Bereitstellung kostengünstigen Baulands und der Reduzierung der Umsatzsteuer im neuen gemeinnützigen Segment lassen sich auf Dauer bezahlbare Wohnungen errichten und sichern. Wie in Wien sollten dabei breite Bevölkerungsschichten mit Wohnraum versorgt werden.

Dieses System ist kostengünstiger als die Zahlung von Zuschüssen für kurzfristige Belegungsbindungen und die teure Subjektförderung.

Denkbar sind auch Modelle, bei denen die Erbschaftssteuer reduziert wird, wenn ein Haus an eine gemeinnützige Organisation verkauft wird oder sich die Erben für die Überführung in eine gemeinnützige Gesellschaft entscheiden.

Steuerliche Mitnahme-Effekte können wir uns dagegen nicht leisten. Die neue Gemeinnützigkeit muss dazu führen, dass die staatlichen Transferausgaben für Wohnen mittelfristig sinken. Wir müssen Menschen wieder die Autonomie zurückgeben, sich eine bezahlbare Wohnung von ihrem Einkommen leisten zu können.