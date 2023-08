Immobilienmarkt in Bewegung Jetzt kaufen, bevor die Preise weiter anziehen?

Der Immobilienmarkt ist in Bewegung: Jahrelang stiegen die Preise für Wohnimmobilien deutschlandweit verlässlich. In den vergangenen Monaten dann die Wende: Die Zinsen stiegen, dafür ging es mit den Kaufpreisen abwärts. Doch dieser Preisrutsch verlangsamt sich nun allmählich.

Wohnungen – gerade in Berlin – bleiben auf absehbare Zeit knapp

Michael Voigtländer ist Immobilienexperte beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln. Er sagt: Wer eine Immobilie im Blick hat, in der er längerfristig wohnen möchte und diese finanzieren kann, sollte zugreifen.

Wer schon länger eine Wohnung oder Haus kaufen möchte, wird sich vermutlich denken: Hätte ich doch bloß schon 2021 gekauft, als die Zinsen noch niedrig waren! Doch wie an der Börse hilft auch im Wohnungsmarkt der Blick zurück nicht. Fakt ist: Wohnungen – gerade in Berlin – bleiben auf absehbare Zeit knapp, die bereits stark steigenden Mieten unterlegen dies. Neubauten und Immobilien, die wenig Energie verbrauchen, haben zuletzt sogar preislich schon zugelegt. Wer auf weiter fallende Preise setzt, dürfte damit enttäuscht werden.

Denkbar ist aber, dass die Zinsen mittelfristig fallen. Doch spätestens dann werden die Preise stark anziehen, ebenso wie die Konkurrenz um die Objekte. Wer also eine Immobilie im Blick hat, in der er längerfristig wohnen möchte und diese finanzieren kann, sollte zugreifen. Lohnen könnte es sich dabei aber, einen Teil der Finanzierung mit einer kürzeren Zinsbindung zu versehen, um schneller von fallenden Zinsen profitieren zu können – wichtig ist aber: wieder fallende Zinsen sind wahrscheinlich, aber nicht gewiss.

Der Preisrückgang hat schon an Dynamik verloren

Jens Tolckmitt ist Hauptgeschäftsführer der Verbands deutscher Pfandbriefbanken e. V. Er sagt: Kaufinteressenten können nicht mit weiter sinkenden Preisen rechnen.

Nachdem die Wohnimmobilienpreise von 2010 bis 2022 ununterbrochen gestiegen waren und sich dabei mehr als verdoppelt hatten, kam es Mitte vergangenen Jahres zum Wendepunkt: Seitdem steht ein moderater Preisrückgang in Höhe von 5,4 Prozent binnen eines Jahres zu Buche. Ist das nun der Beginn einer länger anhaltenden Preiskorrektur bei Wohnimmobilienpreisen?

Aus unserer Sicht: nein: Erstens ist die Nachfrage nach Wohnraum ungebrochen hoch, was sich derzeit vor allem auf dem Mietmarkt zeigt – eine Entwicklung, die den Investmentmarkt stützt. Zweitens spricht die unterjährige Entwicklung gegen eine längere Phase der Preiskorrektur: Im Vergleich zum direkten Vorquartal haben die Wohnimmobilienpreise im zweiten Quartal 2023 lediglich 0,9 Prozent eingebüßt, nach 2,0 Prozent im ersten Quartal. Der Preisrückgang hat also schon an Dynamik verloren. Zwar ist es nicht ausgeschlossen, dass die Wohnimmobilienpreise noch das eine oder andere Quartal geringfügig fallen werden, aber unseres Erachtens zeichnet sich für sie bereits eine Seitwärtsbewegung ab.

Am Wohnungsmarkt kristallisiert sich ein neues Gleichgewicht heraus

Jochen Möbert ist Volkswirt bei Deutsche Bank Research. Er sagt: Das Ende der Preisrückgänge, wie auch der Zinsgipfel dürfte im zweiten Halbjahr 2023 erreicht werden.

Laut des Verbands deutscher Pfandbriefbanken fielen im zweiten Quartal die bundesweiten Hauspreise. Dies ist der dritte Rückgang in Folge. Die hohen Zinsen sind wohl noch nicht verdaut. Die Preise fallen aber langsamer. Für selbstgenutztes Wohneigentum fielen sie nur noch um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal und für Mehrfamilienhäuser um 1,4 Prozent. Beide Preisindizes fielen vom Höchststand um etwa 5 Prozent. Der Zinsgipfel dürfte im zweiten Halbjahr 2023 erreicht werden und helfen, den Markt zu stabilisieren.

Auch die anziehenden Mieten dürfte hierzu beitragen. Im zweiten Quartal legten sie um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal von mehr als 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Auch die Bestandsmieten erhöhten sich im Juli 2023 um 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, die höchste Wachstumsrate seit 1998. Die enorme fundamentale Angebotsknappheit und die hohe Inflation sind wohl entscheidende Preistreiber. Wir erwarten weiterhin nur eine Preisdelle und ein Ende der Preisrückgänge im zweiten Halbjahr 2023.